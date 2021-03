Wordt leniger om blessures te voorkomen en prestaties te optimaliseren

Oké, maar wat is wendbaarheid precies?

We duiken even in wat details. "Wendbaarheid werd in 2006 in een onderzoek in de 'Journal of Sports Sciences' gedefinieerd als 'een snelle beweging van het hele lichaam met een verandering in snelheid als respons op een stimulus'", zegt Grosicki. Simpel gezegd, volgens Nike Master Trainer Brian Nunez is wendbaarheid "wat je in staat stelt om te gaan, te stoppen, te blijven staan en snel van positie te veranderen."

Dat laatste onderdeel is belangrijk, want het betekent dat je in staat bent om omgevingsfactoren te interpreteren en erop te reageren, zoals het vangen van een medicine ball die een sportmaatje van op twee meter afstand naar je toegooit, snel uit het pad van een fietser bewegen tijdens een run, of jezelf herstellen als je uitglijdt op het ijs, zegt Grosicki.