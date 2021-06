Hoe je met chronische pijn om kunt gaan en beter kunt leven, volgens psychotherapeut Nicole Sachs.

De zeurende pijn in je onderrug betekent misschien dat je rustig aan moet doen — maar niet per se in de sportschool. Psychotherapeute Nicole Sachs leerde aan den lijve dat fysiek ongemak kan worden veroorzaakt door onverwerkt emotioneel trauma — en door dat laatste onder controle te krijgen, leef je niet alleen met minder pijn, maar zul je ook gelukkiger zijn. Ze kreeg van een dokter te horen dat ze een grote operatie nodig had voor haar ernstige rugaandoening, maar dat ze daarna nog steeds nooit zou kunnen bewegen zoals ze zou willen. Sachs is toen experimenten voor lichaam en geest op zichzelf gaan uitproberen om op een andere manier zichzelf te genezen en — spoileralert — dat is haar ook gelukt. In deze aflevering praat de atlete openhartig met Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty over haar reis met pijn, hoe ze zichzelf genezen heeft en hoe ze nu anderen helpt om hetzelfde te doen. Haar ervaringen met het wat kalmer aandoen, een pijndagboek bijhouden en tot in de kern over gevoelens praten (bijv. dat je het moederschap soms helemaal niet leuk vindt) kunnen ons allemaal helpen onze eigen chronische pijnen te begrijpen en verlichten.