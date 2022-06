Probeer deze zes yogaposes voor meer kracht

Yoga kan gezondheidsvoordelen met zich meebrengen, ongeacht hoe fit je bent. Yoga helpt om stress te verminderen, zorgt voor een goede houding en verbetert zowel je mentale als emotionele gezondheid. Yoga kan je ook helpen om beter te slapen, rugpijn te verminderen en kan vrouwen in de overgang helpen met hun symptomen om te gaan. Daarnaast brengt yoga ook duidelijke voordelen voor je conditie met zich mee. Als je regelmatig aan yoga doet, verbeter je jouw stabiliteit, flexibiliteit, balans (weten waar je lichaam zich bevindt) en kracht.



Maar is yoga beter dan traditionele krachttraining? Het antwoord is afhankelijk van je fitnessdoelen. Voor yoga heb je geen materialen nodig. Je kunt het bijna overal doen, is niet duur en kan worden aangepast aan verschillende ervaringsniveaus.



Traditionele krachttraining heeft daarentegen meestal een financiële investering nodig. Je moet lid zijn van een sportschool of materialen aanschaffen, zoals dumbbells, barbells, gewichten en andere hulpmiddelen. Voor serieuze krachttraining is enige ervaring vereist en als je zwaarder wilt gaan liften, heb je misschien zelfs een spotter nodig.



Als je doel is om aanzienlijk spieren op te bouwen (hypertrofie) of deel te nemen aan activiteiten als powerlifting, kan yoga enkele voordelen bieden. Maar je moet je spieren wel blijven trainen en opbouwen in de sportschool. In de sportschool kun je zowel uitstoot- als trekoefeningen doen met materialen die weerstand bieden.



Andere atleten, zoals hardlopers, fietsers en zwemmers, hebben baat bij functionele kracht en stabiliteit. Daar kan yoga je bij helpen. De spiersamentrekkingen in yoga zijn vaak isometrisch, maar de houdingen dwingen je om je balans en positie vast te houden. Hierdoor daag je zowel je mentale als fysieke vaardigheden uit.