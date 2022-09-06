4 voordelen van aerial yoga

Misschien zie je aerial yoga nu pas voorbijkomen op social media, maar het bestaat al eeuwen. En met een goede reden: het is onder meer goed voor hart en bloedvaten en het verbetert je balans.

"Bij aerial yoga ben je met je hele lichaam in beweging en gebruik je een speciale yogadoek", zegt Mariam Michael, RYT 200, erkend yogainstructeur. Met behulp van die speciale doek kunnen traditionele yogahoudingen, zoals inversies, in de lucht worden uitgevoerd. Het gebruik van de doek nodigt ook uit om bepaalde poses verder te onderzoeken, aangezien de doek je lichaamsgewicht gedeeltelijk ondersteunt. Hierdoor kun je soms een intensere stretch ervaren dan wanneer je dezelfde houding op een yogamat uitvoert.

Door met aerial yoga te experimenteren sluit je je bovendien aan bij vele anderen die deze eeuwenoude oefeningen al generatie op generatie uitvoeren. "In de traditie van yoga worden je asana's [yogahoudingen] ondersteund met hulpmiddelen en zelfs door ergens aan te hangen", aldus Michelle Dortignac, E-RYT 500, erkend yogainstructeur.

Tegenwoordig worden lessen aerial yoga af en toe gecombineerd met elementen van "fitness, dans, acrobatiek en Pilates", voegt ze daaraan toe. Afhankelijk van de studio en de instructeur kan een les volgens Dortignac gericht zijn op een van deze elementen of ze allemaal combineren.

Of je aerial yoga nu uitprobeert om je yogabeoefening te verdiepen of ter afwisseling, dit zijn de belangrijkste voordelen van deze work-out.

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