4 voordelen van aerial yoga volgens erkende yoga-instructeurs
Sporten & activiteiten
Deze work-out zet je flink aan het werk en leert je een aantal yogahoudingen.
Misschien zie je aerial yoga nu pas voorbijkomen op social media, maar het bestaat al eeuwen. En met een goede reden: het is onder meer goed voor hart en bloedvaten en het verbetert je balans.
"Bij aerial yoga ben je met je hele lichaam in beweging en gebruik je een speciale yogadoek", zegt Mariam Michael, RYT 200, erkend yogainstructeur. Met behulp van die speciale doek kunnen traditionele yogahoudingen, zoals inversies, in de lucht worden uitgevoerd. Het gebruik van de doek nodigt ook uit om bepaalde poses verder te onderzoeken, aangezien de doek je lichaamsgewicht gedeeltelijk ondersteunt. Hierdoor kun je soms een intensere stretch ervaren dan wanneer je dezelfde houding op een yogamat uitvoert.
Door met aerial yoga te experimenteren sluit je je bovendien aan bij vele anderen die deze eeuwenoude oefeningen al generatie op generatie uitvoeren. "In de traditie van yoga worden je asana's [yogahoudingen] ondersteund met hulpmiddelen en zelfs door ergens aan te hangen", aldus Michelle Dortignac, E-RYT 500, erkend yogainstructeur.
Tegenwoordig worden lessen aerial yoga af en toe gecombineerd met elementen van "fitness, dans, acrobatiek en Pilates", voegt ze daaraan toe. Afhankelijk van de studio en de instructeur kan een les volgens Dortignac gericht zijn op een van deze elementen of ze allemaal combineren.
Of je aerial yoga nu uitprobeert om je yogabeoefening te verdiepen of ter afwisseling, dit zijn de belangrijkste voordelen van deze work-out.
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4 voordelen van aerial yoga
1.Inversies oefenen
Omdat de doek je lichaamsgewicht (deels) kan dragen, kan aerial yoga drempelverlagend zijn voor het uitvoeren van inversies; houdingen waarbij je hoofd zich onder je hart bevindt.
Houdingen waarin je ondersteboven bent "verbeteren de bloedsomloop, brengen je in beweging en helpen je daar nog plezier in te hebben ook", legt Dortignac uit. Onderzoek uit 2018, gepubliceerd in het International Journal of Physiology, stelde zelfs dat omgekeerde yogahoudingen bijdragen aan "een effectieve bloedcirculatie naar de hersenen".
Zelfs als beginner kun je al ondersteboven hangen in aerial yoga. Ben Scheu, A.T.C., M.S. in sportgeneeskunde, benadrukt wel dat deze houdingen riskant kunnen zijn voor "iedereen met bloedsomloopaandoeningen, problemen met de lymfecirculatie, gevoeligheid voor duizeligheid of soortgelijke aandoeningen".
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Bovendien bleek uit onderzoek uit 2020 van de University of North Georgia dat patiënten met cardiopulmonale aandoeningen, zoals hypertensie of coronaire hartziekte, een scala aan fysiologische reacties kunnen hebben op inversies, waaronder veranderingen in bloeddruk en zuurstofverbruik. De onderzoekers concludeerden dat sommige vormen van inversie gunstig kunnen zijn voor patiënten met hartfalen, maar dat verder onderzoek nodig is.
Vraag je je af of inversies, of een van de bewegingen in aerial yoga, geschikt voor je zijn, raadpleeg dan je (huis)arts of een andere medische professional voordat je de beweging probeert. Je kunt er natuurlijk voor kiezen de inversies binnen aerial yoga over te slaan en je te richten op standaardhoudingen met behulp van de doek.
2.Een gezonder hart
Uit een kleinschalig onderzoek uit 2016 onder actieve vrouwen tussen de 18 en 45 jaar, geleid door de American Council on Exercise (ACE), bleek dat een zes weken durend aerial yoga-programma deelnemers verschillende cardiovasculaire voordelen bood, waaronder verlaging van cardiometabole risicofactoren zoals bloeddruk en HDL-cholesterol. Ook steeg de VO2-max.
Het onderzoek concludeerde dat aerial yoga vergelijkbare voordelen heeft als andere vormen van gemiddeld intensieve lichaamsbeweging, zoals water-aerobics en tennis. Ook bleek dat "regelmatige deelname aan aerial yoga de cardiorespiratoire conditie verbetert en verschillende belangrijke cardiovasculaire risicofactoren positief beïnvloedt".
Daarnaast rapporteerde een onderzoek uit 2014 in de Journal of Clinical and Diagnostic Research bevindingen over de invloed van yoga op patiënten met hartfalen. Deelnemers werden verdeeld in twee groepen: één groep deed mee aan yoga op de mat, met de nadruk op traditionele houdingen en ademhalingsoefeningen, en de controlegroep deed geen yoga.
Uit de resultaten bleek dat een 12 weken durend yogaprogramma "de bloeddruk en de belasting op het hart verlaagt en de parasympathische activiteit bij patiënten met hartfalen verbetert." Het parasympatisch zenuwstelsel helpt het lichaam te ontspannen door het reguleren van functies als de hartslag in rust en de vernauwing van de bronchiën om de ademhaling te vertragen.
Het onderzoek richtte zich niet specifiek op aerial yoga, maar de grondbeginselen van de oefeningen die correleerden met positieve invloeden komen ook voor in aerial yoga. Meer specifiek onderzoek is echter nodig.
Heb je hart- of vaatziekten, raadpleeg dan je (huis)arts voor deskundig advies.
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3.Sterkere corespieren
Aerial yoga kan een effectieve work-out zijn voor je core, omdat "jezelf rond het doek manoeuvreren kracht vereist vanuit je core en armen", legt Dortignac uit. Als je acrobatische bewegingen maakt, wordt je lichaamsgewicht opgetild door de doek.
"Als je ondersteboven hangt en je rechtop moet gaan zitten, kun je je niet afzetten tegen de grond", vertelt ze. In plaats daarvan moet je je buikspieren aanspannen. Je voert in wezen een sit-up uit als je in en uit de inversies gaat.
Zelfs als je niet de meest complexe houdingen doet, versterk je waarschijnlijk je core terwijl je je lichaam in de lucht stabiliseert, legt Dortignac uit. Tijdens je flow met verschillende houdingen "moet je core de beweging uitvoeren en je ruggengraat stabiliseren." Vaak geeft je instructeur aanwijzingen om ervoor te zorgen dat je je bewust blijft van je core en die ook aangespannen houdt.
Onderzoek in het Journal of Bodywork and Movement Therapies uit 2009, waarin geaarde yogatechnieken werden geëvalueerd als een middel om core-stabiliteit te trainen, benadrukte dat sterkere corespieren bijdragen aan de kracht in de romp, waardoor de ledematen soepeler, efficiënter en beter gecoördineerd kunnen bewegen. Het artikel stelde ook dat goed getrainde corespieren het risico op blessures als gevolg van een slechte lichaamshouding helpen verminderen.
In sommige houdingen bij aerial yoga roteert je bovenlichaam bovendien terwijl je je romp stabiel houdt, wat een vorm van rotationele coretraining is. In andere houdingen wordt de rotatie tegengewerkt. Het is ook een vorm van anti-rotationele coretraining, waarbij je buikspieren tegen weerstand in worden aangespannen om de ruggengraat recht te houden en beweging tegen te gaan.
Oefeningen waarbij je draaiingen tegengaat kunnen gunstig zijn voor taken die je dagelijks uitvoert, omdat "de core vaker wel dan niet beweging voorkomt in plaats van initieert", verklaart Stuart McGill, Ph.D. in een onderzoek uit 2010 in de Strength and Conditioning Journal. De ACE benadrukt daarnaast dat dergelijke oefeningen bijdragen "aan het ontwikkelen van een stabiele core voor een verscheidenheid aan bewegingspatronen, waaronder rotatie."
4.Houdingen verdiepen
Aerial yoga kan helpen je flexibiliteit te verbeteren. Als je de doek gebruikt ter ondersteuning van traditionele yogaposes, zoals vooroverbuigingen, kun je de houding verdiepen omdat je lichaam "minder werk doet [dan op de grond], wat betekent dat je langer in de houding kunt blijven", legt Dortignac uit.
Als je een houding aanneemt en vasthoudt, rek je een bepaalde spiergroep statisch, wat betekent dat de spieren gerekt worden zonder dat ze in beweging zijn. Statisch rekken kan een effectieve manier zijn om flexibiliteit te vergroten: uit onderzoek in Physiotherapy Theory and Practice uit 2016 bleek dat statisch rekken effectief was bij het vergroten van de hamstringflexibiliteit bij jongvolwassenen.
Sommigen vinden rekoefeningen met een doek makkelijker dan traditioneel stretchen, omdat de doek je lichaamsgewicht deels ondersteunt. Dat zorgt voor minder druk op je gewrichten, zodat je bepaalde houdingen – zoals de triangle pose – kunt uitvoeren met minder belasting op je lichaam, legt Michael uit.
Tekst: Hannah Singleton