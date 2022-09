4 voordelen van aerial yoga

Aerial yoga kan een effectieve work-out zijn voor je core, omdat "jezelf rond het doek manoeuvreren kracht vereist vanuit je core en armen", legt Dortignac uit. Als je acrobatische bewegingen maakt, wordt je lichaamsgewicht opgetild door de doek.

"Als je ondersteboven hangt en je rechtop moet gaan zitten, kun je je niet afzetten tegen de grond", vertelt ze. In plaats daarvan moet je je buikspieren aanspannen. Je voert in wezen een sit-up uit als je in en uit de inversies gaat.

Zelfs als je niet de meest complexe houdingen doet, versterk je waarschijnlijk je core terwijl je je lichaam in de lucht stabiliseert, legt Dortignac uit. Tijdens je flow met verschillende houdingen "moet je core de beweging uitvoeren en je ruggengraat stabiliseren." Vaak geeft je instructeur aanwijzingen om ervoor te zorgen dat je je bewust blijft van je core en die ook aangespannen houdt.

Onderzoek in het Journal of Bodywork and Movement Therapies uit 2009, waarin geaarde yogatechnieken werden geëvalueerd als een middel om core-stabiliteit te trainen, benadrukte dat sterkere corespieren bijdragen aan de kracht in de romp, waardoor de ledematen soepeler, efficiënter en beter gecoördineerd kunnen bewegen. Het artikel stelde ook dat goed getrainde corespieren het risico op blessures als gevolg van een slechte lichaamshouding helpen verminderen.

In sommige houdingen bij aerial yoga roteert je bovenlichaam bovendien terwijl je je romp stabiel houdt, wat een vorm van rotationele coretraining is. In andere houdingen wordt de rotatie tegengewerkt. Het is ook een vorm van anti-rotationele coretraining, waarbij je buikspieren tegen weerstand in worden aangespannen om de ruggengraat recht te houden en beweging tegen te gaan.

Oefeningen waarbij je draaiingen tegengaat kunnen gunstig zijn voor taken die je dagelijks uitvoert, omdat "de core vaker wel dan niet beweging voorkomt in plaats van initieert", verklaart Stuart McGill, Ph.D. in een onderzoek uit 2020 in de Strength and Conditioning Journal. De ACE benadrukt daarnaast dat dergelijke oefeningen bijdragen "aan het ontwikkelen van een stabiele core voor een verscheidenheid aan bewegingspatronen, waaronder rotatie."