Negen voordelen van hot yoga voor lichaam en geest

Waarom het belangrijk is: elke vorm van beweging kan een effect hebben op de stemming en de geestelijke gezondheid, en hot yoga is geen uitzondering en biedt emotionele ondersteuning.

Het doen van zachte, op ademhaling gebaseerde oefeningen zoals yoga kan niet alleen fysiek helpen bij de gezondheid van de longen, maar kan ook helpen bij stress en angst.

Zowel yoga als meditatie kunnen helpen om symptomen van angst en depressie te verminderen, volgens Harvard Health. Dat kan deels zijn omdat yoga de hersenen versterkt op belangrijke manieren die het geheugen, de aandacht, het bewustzijn, het denken en de taal ten goede komen - in feite, waardoor je hersenen op alle manieren efficiënter werken, inclusief emotionele verwerking.

Volgens een onderzoek uit augustus 2019 in het Journal of Alternative and Complementary Medicine namen depressieve klachten bij vrouwen van middelbare leeftijd af na een hot yoga-cursus van acht weken. Tot deze klachten behoorden een lage levenskwaliteit en verminderde cognitieve functie.

Zelfs mensen met een ernstige depressieve stoornis kunnen wat verlichting ervaren. Uit een onderzoek in Frontiers in Psychiatry uit maart 2023 bleek dat degenen die yoga beoefenden een verbetering van depressieve symptomen zagen in vergelijking met een controlegroep.