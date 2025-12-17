Negen voordelen van hot yoga voor lichaam en geest
Activiteit
Ontdek 9 belangrijke voordelen van hot yoga, van meer flexibiliteit en longcapaciteit tot een betere botdichtheid en stressverlichting. En hoe je veilig begint.
Sommige hedendaagse yogastijlen zijn geëvolueerd uit traditionele yoga, waarbij veel van de houdingen en intenties behouden zijn gebleven, maar met een moderne flair. Hot yoga is een van die opties. Volgens de American Council on Exercise wordt dit soort yoga uitgevoerd in verwarmde ruimtes waar de temperatuur meestal tussen de 29 en 40 graden ligt.
Hot yoga werd voor het eerst populair in de jaren zeventig en is sindsdien uitgebreid tot tal van stijlen, en hoewel het niet voor iedereen wordt aanbevolen (met name zwangere mensen en mensen met bepaalde medische aandoeningen), vinden veel mensen opmerkelijke voordelen met een verwarmde yogales. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van hot yoga.
Belangrijkste punten
- Omgeving: verwarmde ruimte (29 tot 40 graden)
- Tijd: 45 tot 90 minuten voor een typische les
- Voordelen: verbeterde flexibiliteit, longcapaciteit, botmassa, calorieverbranding, stemming, glucoseregulatie, stressmanagement, hartgezondheid, huidgezondheid
- Meest geschikt voor: gevorderde yogi's of actieve beoefenaars die zich comfortabel voelen bij warmte
1. Meer flexibiliteit
Waarom het belangrijk is: warme spieren zorgen voor diepere rek en een groter bewegingsbereik van de gewrichten, waardoor het risico op blessures wordt verminderd.
Als je stretcht terwijl je spieren warm zijn, zoals je doet bij hot yoga, worden je spieren flexibeler en je gewrichten soepeler.
Een onderzoeksreview in Sports Medicine-Open uit oktober 2025 bekeek 43 onderzoeken naar de effecten van hot yoga en ontdekte dat het regelmatig doen van verwarmde yoga leidde tot verschillende voordelen, waaronder flexibiliteit. Het kan ook helpen om het evenwicht, de mobiliteit en de algehele functionele conditie te verbeteren, voegden de onderzoekers eraan toe.
2. Betere botmassa
Waarom het belangrijk is: houdingen in hot yoga die gunstige stress op de botten zetten, kunnen helpen om de botsterkte en -dichtheid te verbeteren.
Van nature neemt onze botmassa af naarmate we ouder worden. De Endocrine Society merkt met name op dat de menopauze botverlies aanzienlijk versnelt en het risico op osteoporose verhoogt, waarbij tot 20% van het botverlies plaatsvindt na de leeftijd van 60 jaar.
Uit het onderzoek in Sports Medicine-Open bleek dat degenen die regelmatig hot yoga beoefenden, naast meer flexibiliteit ook een verbeterde botmineraaldichtheid vertoonden. Dit kan gedeeltelijk gebeuren vanwege de manier waarop bepaalde houdingen gunstige, gewichtdragende stress creëren, wat een signaal is voor botten om na verloop van tijd dichter en sterker te worden.
3. Vergroot de longcapaciteit
Waarom het belangrijk is: de yoga-focus op ademhaling kan een opmerkelijk effect hebben op de longcapaciteit, wat vooral belangrijk is naarmate je ouder wordt.
Yoga is gericht op ademhalingstechnieken en bewust ademen, waardoor je longen worden getraind om meer lucht vast te houden. Als je regelmatig en diep ademhaalt, komt er meer zuurstof in je bloedbaan terecht. Daardoor blijven je longen gezond en vergroot je de longvermogen, die normaal juist achteruitgaat naarmate je ouder wordt.
De American Lung Association legt uit dat het bewust zijn van ademhalingstechnieken tijdens yoga ook gunstig kan zijn voor mensen met longziekten, zoals astma of chronische obstructieve longziekte (COPD).
4. Verbrandt calorieën
Waarom het belangrijk is: de intensiteit van een hot yoga-les zorgt ervoor dat je lichaam harder werkt dan in een traditionele yogales, wat de calorieverbranding kan verhogen.
Tijdens een doorsnee yogales kun je tussen de 180 en 460 calorieën verbranden, afhankelijk van de duur en intensiteit van de les en je gewicht. Maar in een warme ruimte zweet je veel meer, wat betekent dat je lichaam harder werkt om je lichaamstemperatuur te reguleren en dat je hart meer bloed rondpompt. Als gevolg verbrand je meer calorieën bij hot yoga dan tijdens een reguliere yogales.
Een onderzoek uit mei 2020 in het International Journal of Exercise Science dat de effecten van een sessie hot yoga in vergelijking met yoga op kamertemperatuur beoordeelde, ontdekte dat de verwarmde lessen de calorie-uitgaven hadden verhoogd als gevolg van de fysiologische aanpassingen die studenten aan de hitte maakten.
5. Helpt depressie- en angstsymptomen te verbeteren
Waarom het belangrijk is: elke vorm van beweging kan een effect hebben op de stemming en de geestelijke gezondheid, en hot yoga is geen uitzondering en biedt emotionele ondersteuning.
Het doen van zachte, op ademhaling gebaseerde oefeningen zoals yoga kan niet alleen fysiek helpen bij de gezondheid van de longen, maar kan ook helpen bij stress en angst.
Zowel yoga als meditatie kunnen helpen om symptomen van angst en depressie te verminderen, volgens Harvard Health. Dat kan deels zijn omdat yoga de hersenen versterkt op belangrijke manieren die het geheugen, de aandacht, het bewustzijn, het denken en de taal ten goede komen - in feite, waardoor je hersenen op alle manieren efficiënter werken, inclusief emotionele verwerking.
Volgens een onderzoek uit augustus 2019 in het Journal of Alternative and Complementary Medicine namen depressieve klachten bij vrouwen van middelbare leeftijd af na een hot yoga-cursus van acht weken. Tot deze klachten behoorden een lage levenskwaliteit en verminderde cognitieve functie.
Zelfs mensen met een ernstige depressieve stoornis kunnen wat verlichting ervaren. Uit een onderzoek in Frontiers in Psychiatry uit maart 2023 bleek dat degenen die yoga beoefenden een verbetering van depressieve symptomen zagen in vergelijking met een controlegroep.
6. Reguleert de bloedsuikerspiegel
Waarom het belangrijk is: het beheersen van de bloedsuikerspiegel is belangrijk voor tal van fysieke functies en yoga heeft een gunstige invloed op de glucoseregulatie.
Voor mensen met diabetes type 2 is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel, bloeddruk en cholesterolgehalte onder controle te houden. Uit onderzoek blijkt dat yoga een effectieve aanvulling kan zijn op de medische behandeling van deze aandoening.
Volgens de American Diabetes Association kan het gebruik van mind-body-praktijken zoals yoga de bloedsuikerspiegel net zo verlagen als sommige diabetesmedicijnen. De organisatie voegt eraan toe dat yoga ook kan helpen bij het verbeteren van pijnsymptomen, het verbeteren van de slaapkwaliteit en het bevorderen van gewichtsbeheersing, wat allemaal kan helpen om de kans op diabetescomplicaties te verminderen.
7. Helpt stress tegengaan
Waarom het belangrijk is: vanwege de nadruk op diepe ademhaling kan hot yoga helpen om stress te verminderen, wat de algehele gezondheid helpt verbeteren.
De effecten van chronische stress op het lichaam kunnen niet worden onderschat. De Cleveland Clinic merkt op dat voortdurende activering van de stressrespons slijtage aan het lichaam veroorzaakt. Deze effecten kunnen een verzwakt immuunsysteem, spierspanning, pijn op de borst, spijsverteringsproblemen, hoge bloeddruk, vermoeidheid en vele andere problemen omvatten.
Yoga zet je aan tot introspectie, waardoor je bewust wordt van de externe factoren die je stress bezorgen. Als je regelmatig aan yoga doet, zul je zien hoe de ademhalingstechnieken, stilte en warmte in de ruimte je lichaam en geest tot rust helpen komen.
In een onderzoek uit mei 2022 in Psychosocial Interventionwerden 290 mensen die nog nooit eerder yoga hadden gedaan in een controlegroep of een yogagroep geplaatst die zes weken lang warme yogasessies omvatte. Degenen die hot yoga deden, meldden verbeteringen in de algemene gezondheid, tevredenheid met het leven en gemoedsrust, evenals minder waargenomen stress.
8. Is goed voor het hart
Waarom het belangrijk is: met hot yoga kan het verhoogde werk van je cardiorespiratoire systeem een rol spelen in zowel de long- als de hartfunctie.
Sporten in een warme ruimte vergt zonder twijfel wat van je lichaam. Je hart, longen en spieren werken harder en dat geeft je ademhaling, hartslag en stofwisseling een boost.
Een studie in een uitgave van mei 2021 van het International Journal of Yoga ontdekte dat chronische blootstelling aan warmte in hot yoga cardiovasculaire en cellulaire aanpassingen bevordert, wat betekent dat het hart zich aanpast om de hittestress te verwerken, waardoor de algehele functie wordt verbeterd.
9. Is goed voor de huid
Waarom het belangrijk is: een gezonde huid is de eerste verdedigingslinie van het lichaam en beschermt tegen bacteriën, virussen, vervuiling en andere bedreigingen, dus het vermogen van hot yoga om de huid te stimuleren is een pluspunt voor je immuunrespons.
Als je meer zweet, wordt je bloed sneller rondgepompt en komt er meer zuurstofrijk bloed bij je huidcellen. Zo kom je aan die gloed na het yogaën. Bovendien versterkt het de essentiële barrière die een gezonde huid biedt. Volgens de American Medical Association is een gezonde huid niet alleen beschermend tegen externe ziektekiemen en andere bedreigingen, maar regelt het ook vochtverlies en helpt het de lichaamstemperatuur te reguleren.
Als je zweet tijdens hot yoga — en de meeste mensen zweten behoorlijk — kan dat onzuiverheden vrijgeven die mogelijk in de huid zijn opgesloten, merkt de American Dermatology Association op. Zolang je ervoor zorgt dat je daarna een douche neemt, kan het een booster zijn voor de gezondheid van de huid.
Beginnen met hot yoga
Als je geïnteresseerd bent in hot yoga, overweeg dan eerst een normale yogales te volgen. Vraag eventueel bij de studio of ze ook hot yoga-lessen voor beginners aanbieden.
Op sommige plekken wordt de warmte van vorige lessen hergebruikt, in plaats van de ruimte opnieuw te verwarmen, waardoor het iets minder warm is. Vaak is het dan tussen de 26 en 29 graden in de ruimte.
Het belangrijkste is het een keer uit te proberen, zodat je kunt kijken of hot yoga wat voor jou is, of dat je het toch liever bij de reguliere varianten houdt.
Veiligheidstips voor hot yoga
Zoals bij elke sport, is het belangrijk om te weten wat je moet doen om veilig te sporten en geen blessures op te lopen. Als beginner kan hot yoga overweldigend zijn of je een benauwd gevoel geven, daarom is het belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. Weet wat je te wachten staat en wat je moet doen als je oververhit raakt of merkt dat je energie wegebt. Hier een aantal tips:
- Drink voldoende: drink water voor, tijdens en na elke les.
- Luister naar je lichaam: je kunt de ruimte altijd verlaten als je frisse lucht nodig hebt en even af wilt koelen. Yoga-instructeurs willen dat je je veilig en sterk voelt, dus als je even pauze nodig hebt, wordt dat alleen maar aangemoedigd.
- Praat met je huisarts als je een aandoening hebt: als je in het verleden bent flauwgevallen door lage bloeddruk of als je een hartaandoening hebt, win dan eerst advies in van je huisarts voor je hot yoga probeert. Hetzelfde geldt als je zwanger bent.
Veelgestelde vragen
Wat is hot yoga en hoe verschilt het van gewone yoga?
Zoals de naam al aangeeft, doe je hot yoga in een verwarmde ruimte, meestal tussen de 29 en 40 graden. Normale yoga wordt gedaan bij een normale kamertemperatuur. Beide soorten kunnen echter dezelfde houdingen en reeksen hebben.
Wat zijn de belangrijkste voordelen van hot yoga?
Voordelen van een verwarmde yogapraktijk zijn verbeterde flexibiliteit, longcapaciteit, botmassa, calorieverbranding, stemming, glucoseregulatie, stressmanagement, hartgezondheid en huidgezondheid.
Is hot yoga veilig voor beginners of mensen met gezondheidsproblemen?
Om de veiligheid te behouden, moeten beginners overwegen om eerst hot yoga te doen in een verwarmde kamer in plaats van een set op de maximale temperatuur, als een manier om te wennen aan het bewegen in dat soort omgeving. Voor mensen met gezondheidsproblemen is het belangrijk om eerst met je arts te praten, omdat het gecontra-indiceerd is voor bepaalde gezondheidsproblemen, evenals zwangerschap.