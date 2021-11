Negen voordelen van hot yoga voor lichaam en geest

Zoals bij elke sport, is het belangrijk om te weten wat je moet doen om veilig te sporten en geen blessures op te lopen. Als beginner kan hot yoga overweldigend zijn of je een benauwd gevoel geven, daarom is het belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. Weet wat je te wachten staat en wat je moet doen als je oververhit raakt of merkt dat je energie wegebt. Hier een aantal tips:

Drink voldoende: drink water voor, tijdens en na elke les.

Luister naar je lichaam: je kunt de ruimte altijd verlaten als je frisse lucht nodig hebt en even af wilt koelen. Yoga-instructeurs willen dat je je veilig en sterk voelt, dus als je even pauze nodig hebt, wordt dat alleen maar aangemoedigd.

Praat met je huisarts als je een aandoening hebt: als je in het verleden bent flauwgevallen door lage bloeddruk of als je een hartaandoening hebt, win dan eerst advies in van je huisarts voor je hot yoga probeert. Hetzelfde geldt als je zwanger bent.

Beginnen met hot yoga

Als je geïnteresseerd bent in hot yoga, overweeg dan eerst een normale yogales te volgen. Vraag eventueel bij de studio of ze ook hot yoga-lessen voor beginners aanbieden.

Op sommige plekken wordt de warmte van vorige lessen hergebruikt, in plaats van de ruimte opnieuw te verwarmen, waardoor het iets minder warm is. Vaak is het dan tussen de 26 en 29 graden in de ruimte.

Het belangrijkste is het een keer uit te proberen, zodat je kunt kijken of hot yoga wat voor jou is, of dat je het toch liever bij de reguliere varianten houdt.