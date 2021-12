Wat zijn Nike's beste schoenen voor squats?

Let bij het kiezen van schoenen voor gewichtheffen voor de beste squathouding extra op de offset (het verschil in hoogte tussen de hak en de voorvoet). Bij een hakverhoging heb je minder flexibiliteit in de enkels nodig voor een groter bewegingsbereik in je squat. Sommigen dragen liever een platte schoen om de grond onder zich goed te voelen.



Bovendien hebben verschillende lichaamstypen baat bij verschillende hakhoogtes. En sommige hakhoogtes passen beter bij bepaalde soorten squats dan andere. Bij het kiezen van de hakhoogte zul je ook rekening moeten houden met de andere soorten oefeningen die je doet tijdens een training.



Een kleinere offset is het meest geschikt voor sporters met kortere benen en een korter bovenlijf, omdat zij niet zo hard hoeven te werken voor een diepere squat. Hetzelfde geldt wanneer je doorgaans minder diepe squats doet of breder staat. Je hebt dan minder buiging in je enkels nodig om de beweging goed uit te kunnen voeren, en daardoor kun je prima trainen met een platte schoen. Platte schoenen zijn ook beter voor deadlifts en plyometrische oefeningen, wanneer deze onderdeel uitmaken van je work-out.



Een standaard offset werkt het beste wanneer je bovenlijf langer is dan je benen, omdat je eerder geneigd bent om naar voren te leunen tijdens je squat. De standaard hoogte is behoorlijk veelzijdig, waardoor dit je beste optie is voor het uitvoeren van verschillende soorten squats met gewichten. Maar het is minder ideaal voor crosstrainingen dan een schoen met een lagere hak.



Een grotere offset is het meest geschikt voor sporters met een langer bovenlijf en langere benen, omdat het voor hen moeilijker is om diep in een squat te zitten. Gewichthefschoenen met een hogere hak zorgen voor meer tegengewicht bij barbell front squats en helpen bij het goed uitvoeren van high-bar squats of Olympisch gewichtheffen. Ze helpen je ook om smaller te kunnen staan tijdens je squats.



Tip: als je flexibiliteit in je enkels mist, kan een hogere hak helpen, maar het is ook goed om daarnaast je bewegingsbereik te verbeteren.