Vijf verrassende voordelen van jumping jacks

Een van de voordelen van jumping jacks is dat ze een oefening zijn voor het hele lichaam. Dit betekent dat de beweging de spieren van het onderlichaam, bovenlichaam en de core aanspant, volgens Clara Baini, gediplomeerd personal trainer en pilatesinstructeur.

En aangezien je hartslag omhoog gaat als je jumping jacks doet, worden ze ook gezien als een vorm van cardiovasculaire training, zegt ze. Deze training werkt dubbel en kan ook je kracht vergroten.

"Jumping jacks kunnen specifiek je aerobe capaciteit verbeteren, het hartritme in rust en de bloeddruk verlagen, het risico op cardiovasculaire aandoeningen verminderen, de spijsvertering verbeteren en helpen op een gezond gewicht te blijven", aldus Baini.

Met andere woorden: je wordt beloond voor je inspanning, iets waar mensen die weinig tijd hebben en graag efficiëntere oefeningen aan hun fitnessroutine willen toevoegen van profiteren.

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