Wat zijn de voordelen van elke dag touwtjespringen?

Als je al een tijdje geen springtouw meer hebt vastgehouden, begin dan met een touw met de juiste lengte voor jouw lichaamslengte.

"Ga met beide voeten in het midden van het touw staan, houd in elke hand een handvat vast en trek ze met rechte armen tot borsthoogte", zegt Matthews. "Als het einde van het springtouw (het gedeelte waar het touw eindigt in het handvat) tot aan je oksels komt, heeft het touw de juiste lengte."

Kies vervolgens een stevig oppervlak om op te springen.

"Beton of asfalt is prima als ondergrond, maar kan ook belastend zijn voor je gewrichten bij lange springsessies of wanneer je uitdagingen hebt met je enkels, knieën, heupen of onderrug", vervolgt Matthews. "Het beste is om je work-outs op een compacte rubberen of hardhouten ondergrond te doen, wat je normaal gesproken ook in een sportschool, of op een schoolplein of tennisbaan ziet."

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Voor de juiste houding tijdens het springen, raadt Stephanie Mansour, AFAA-gecertificeerd personal trainer, ASFA-gecertificeerd Pilates-instructeur en presentatrice van het tv-programma "Step It Up with Steph," aan om goed rechtop te staan en je navel richting je ruggenwervels te trekken om zo je core aan te spannen.

"Houd de handvaten van het touw stevig vast, maar knijp niet té hard", zegt ze. "Terwijl je met één of twee benen over het touw springt, zorg je ervoor dat je landt met zachte knieën. Dat betekent dat je niet met gestrekte benen landt."

Ze raadt aan om bij het landen de knieën iets te buigen, zodat de kniegewrichten niet zo'n klap krijgen, telkens wanneer je benen op de grond landen. Matthews voegt hieraan toe dat te hoog springen een veelgemaakte fout is.

"Blijf op de bal van je voeten en spring telkens niet meer dan zo'n 2,5 cm van de grond. Dit maakt de beweging efficiënter, het beschermt je gewrichten en het helpt je ook om het touwtjespringen langer vol te houden."

Wanneer je sprongen dichter bij de grond blijven, is de schok bij elke sprong ook kleiner. Mansour benadrukt ook dat het belangrijk is om het in het begin rustig aan te doen en goed te blijven luisteren naar je lichaam.

"Ik zou mensen aanraden om te beginnen met niet meer dan 60 seconden of 60 keer springen", zegt ze. "Wanneer je weer begint met touwtjespringen, houd dan ook in je achterhoofd dat het normaal is om vast te lopen en gefrustreerd te raken." Ze verzekert ons dat je binnen no-time de draad weer (letterlijk) op kunt pakken.