Kleding kiezen voor hot yoga: tips om fris en comfortabel te blijven

Shirts en tops: afgestemd op jouw vorm

Of je nu een tanktop, sport-bh of helemaal geen shirt draagt, veel yogi's willen zo weinig mogelijk bovenste laagjes dragen. Onthoud: het is heet en vochtig tijdens de les.

Als je een tanktop in laagjes wilt dragen over je sport-bh, kies dan een die je vorm benadrukt. Yogahoudingen vereisen dat je lichaam draait en vooroverbuigt en een los shirt is dan niet prettig. Wanneer je je inversies uitvoert of op je kop staat is het laatste wat je wilt dat je shirt over je gezicht valt.

Kies voor tanktops in plaats van shirts met mouwen om je schouders en armen vrij te laten bewegen. Ook hebben veel tanktops een geïntegreerde sport-bh, wat fantastisch is als je niet na de les twee plakkerige kledinglaagjes wilt dragen.