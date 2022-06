Yoga tijdens de zwangerschap: do's en don'ts

Yoga is een van de beste work-outs die je kunt doen om fit te blijven tijdens de zwangerschap.



Het is geschikt voor alle fitnessniveaus, elk lichaamstype en elk trimester van de zwangerschap. Ook kan yoga helpen om de ongemakken te verlichten die zich tijdens de zwangerschap voordoen, zegt Jennie Love, docent zwangerschapsyoga in Scottsdale, Arizona.



"Bij zwangerschapsyoga focussen we op het creëren van kracht en stabiliteit in het lichaam, vooral in de heupen en benen", zegt ze. "Flexibiliteit is minder belangrijk dan kracht, omdat je lichaam tijdens de zwangerschap en de bevalling kracht juist hard nodig heeft."



Een andere reden waarom je je niet te veel op flexibiliteit moet richten, is dat je tijdens de zwangerschap het hormoon relaxine aanmaakt. Dit hormoon maakt je gewrichten van nature al losser, in voorbereiding op de bevalling. Je bent dus al flexibeler dan normaal en hebt daarom kracht nodig om blessures te voorkomen, zegt Love.



Door houdingen langer vast te houden, word je sterker en bouw je de conditie op die je nodig hebt tijdens de bevalling, aldus Heidi Kristoffer, oprichter van CrossFlow Yoga.



"Bij de meeste yogalessen voor zwangere vrouwen focussen we juist op het sterker maken van de lichaamsdelen die je tijdens de bevalling nodig hebt, zoals de bekkenbodem, heupen en je core", zegt Kristoffer. "Daarnaast is het zo dat hoe meer je tijdens je zwangerschap beweegt, hoe sneller je herstelt en weer in conditie komt na de bevalling."



Maar yoga levert nog meer voordelen op als je zwanger bent, behalve alleen dat je actief blijft en meer kracht opbouwt.