Zo maak je in 7 snelle stappen je yogamat schoon
Productonderhoud
Je yogamat goed schoonmaken kost maar een paar minuten en je hebt er schoonmaakmiddelen voor nodig die je waarschijnlijk al in huis hebt.
Voorraden
- Mild afwasmiddel
- Warm water
Benodigdheden
- Sprayflacon (optioneel)
- Washandje
Een schone yogamat uitrollen kan het begin zijn van een heilzame sessie. Als je je yogamat goed en regelmatig schoonmaakt, gaat hij langer mee en voorkom je dat vuil zich kan ophopen. Je Nike yogamat goed schoonmaken kost maar een paar minuten en je hebt er schoonmaakmiddelen voor nodig die je waarschijnlijk al in huis hebt.
Geef je mat na je volgende savasana een grondige schoonmaakbeurt om de gebruiksduur te verlengen en hem fris te houden.
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Zo maak je je yogamat schoon
1.Lees de onderhoudsvoorschriften
Als je voor het eerst een nieuwe yogamat koopt of krijgt, kijk dan even naar de onderhoudsinstructies op het label. Misschien wist je nog niet dat veel reinigingstechnieken, zoals een rubberen mat in de wasmachine stoppen of agressieve chemicaliën als bleekmiddel en alcohol gebruiken, niet geschikt zijn voor je mat.
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2.Gebruik warm water en een mild afwasmiddel
Maak een sopje door twee tot vier druppels mild afwasmiddel te mengen met warm water. Je kunt ze in een emmer mengen of in een sprayflacon als je die hebt. Mild afwasmiddel verwijdert natuurlijke oliën en vuil zonder je yogamat aan te tasten, zoals bij alcohol, bleekmiddel of zelfs azijn het geval kan zijn.
3.Breng schoonmaakmiddel aan op je mat
Of je nu een sprayflacon gebruikt of een doek in een sopje doopt, zorg dat er niet te veel sop op de yogamat terechtkomt. Overtollig water kan in de mat trekken, wat kan leiden tot schimmelvorming. Een lichte spray of dunne laag is voldoende.
4.Gebruik een zachte doek om te schrobben
Maak ronddraaiende bewegingen met een zacht washandje om de hele mat te reinigen. Richt je vooral op de plekken waar je je handen en voeten het vaakst neerzet. Als je beide kanten van je mat schoonveegt, blijft hij schoon als je hem oprolt (maar zo ver is het nog niet).
5.Verwijder zeepresten
Spoel de zeep uit de doek die je hebt gebruikt om je mat schoon te maken en neem de mat opnieuw af. Het doel is zeepresten te verwijderen die de mat glad of plakkerig kunnen maken wanneer je hem de volgende keer gebruikt.
6.Hang je mat te drogen
Hang je mat op in een goed geventileerde ruimte waar hij volledig kan drogen voordat je hem oprolt. Je kunt de mat buiten ophangen, zolang het maar niet in direct zonlicht is.
7.Berg je mat goed op
Rol je yogamat pas op als hij helemaal droog is. Als je de mat met de vloerzijde naar binnen oprolt, blijft hij plat liggen als je hem de volgende keer gebruikt. Bewaar de mat niet in direct zonlicht, maar in een ruimte die koeler blijft dan 50 graden Celsius.
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Veelgestelde vragen
Hoe vaak moet ik een yogamat wassen?
Om je yogamat in topconditie te houden, was je hem na elk gebruik, vooral na een intensieve work-out of een waarbij je veel zweet, zoals HIIT of hot yoga.
Wat is het beste schoonmaakmiddel voor yogamatten?
Gebruik warm water en een paar druppels mild afwasmiddel om je yogamat schoon te maken. Andere schoonmaakmiddelen, zoals bleekmiddel en alcohol, kunnen de mat na verloop van tijd aantasten.
Kan ik een yogamat in de wasmachine doen?
Doe je Nike yogamat niet in de wasmachine en dompel hem ook niet helemaal onder in water. Gebruik in plaats daarvan een mengsel van milde zeep en warm water in een sprayflacon of emmer en een zachte doek om je yogamat voorzichtig schoon te schrobben.
Hoe maak ik mijn yogamat schoon als ik niet thuis ben?
Als je je yogamat aan het eind van een les in de yogastudio een snelle schoonmaakbeurt wilt geven, neem dan je eigen spray mee in je sporttas. Een sprayflacon op reisformaat, gevuld met water en een paar druppels mild afwasmiddel, werkt prima om je yogamat mee in te sprayen. Veeg de mat daarna af met een handdoek. Zorg ervoor dat je je mat afrolt als je thuiskomt om hem helemaal te laten drogen.
Tekst: Jessica Murri