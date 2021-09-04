Zo maak je in 7 snelle stappen je yogamat schoon

Een schone yogamat uitrollen kan het begin zijn van een heilzame sessie. Als je je yogamat goed en regelmatig schoonmaakt, gaat hij langer mee en voorkom je dat vuil zich kan ophopen. Je Nike yogamat goed schoonmaken kost maar een paar minuten en je hebt er schoonmaakmiddelen voor nodig die je waarschijnlijk al in huis hebt.

Geef je mat na je volgende savasana een grondige schoonmaakbeurt om de gebruiksduur te verlengen en hem fris te houden.

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