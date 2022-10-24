Shop nu Nike's beste work-outmat
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Work-outmatten zijn onder andere belangrijk voor grip en om je gewrichten minder te belasten.
De kenmerken die de Nike Mastery mat de beste Nike mat voor yoga maken, zorgen ervoor dat de mat ook ideaal is voor andere vormen van lichaamsbeweging. Deze mat zorgt onder andere voor grip en minder druk op de gewrichten.
Hieronder staat waarom de Nike Mastery mat de ultieme keuze is voor elke work-out die je in gedachten hebt.
Extra demping
De Nike Mastery mat heeft een dempende laag van 5 mm. Omdat de mat maar 1,5 kg weegt, kun je hem makkelijk vervoeren in je work-outtas. Met een lengte van 200 cm is hij bovendien langer dan de gemiddelde yogamat.
Extra grip
De Mastery mat is gemaakt van natuurlijk rubber en thermoplastisch elastomeer (TPE). De robuuste mat is daardoor bestand tegen intensieve bewegingen. Het stroeve oppervlak voorkomt dat je handen en voeten tijdens work-outs wegglijden.
Verder bevat de mat een technologie waardoor hij koel aanvoelt en je je comfortabel voelt tijdens elke push-up, reverse lunge of glute bridge.
Tekst: Greg Presto
Veelgestelde vragen
Hoe dik moet mijn work-outmat zijn?
Work-outmatten variëren van dun (2 tot 3 mm) tot dik (6 mm of meer). Voor de meeste work-outs biedt een gemiddeld dikke mat de juiste combinatie van demping en grip om de impact op je gewrichten te verzachten en je voeten stabiel te houden. Ga voor een mat van 4 tot 5 mm dik.
Hoe zorg ik dat mijn work-outmat zo lang mogelijk meegaat?
Veeg de mat na elke work-out af met een droge handdoek. Laat de mat zo mogelijk drogen voordat je hem oprolt. Dit voorkomt dat de mat vochtig blijft en gaat stinken. Maak de mat zo nu en dan schoon met zachte zeep opgelost in water en die je aanbrengt met een sprayflacon.
Hoe kun je een work-outmat het beste reinigen?
Doe een paar druppels zacht afwasmiddel in water. Doe het mengsel in een sprayflacon en besproei de mat. Veeg de mat af met een schone doek. Laat de mat volledig drogen voordat je hem oprolt.