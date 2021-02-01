Hoe word ik sneller?

Er is geen magisch ingrediënt dat je kan helpen sneller te worden (ja, daar balen wij ook van). Maar een combinatie van proteïne en koolhydraten eten, zoals een hardgekookt ei en fruit, een uur voordat je gaat lopen of trainen, geeft je een prestatieboost. "De proteïne helpt je je bloedsuikerspiegel te stabiliseren en voorkomt ongewenste spierschade, terwijl de koolhydraten zorgen voor snel toegankelijke brandstof, zodat je niet leeg raakt of je glycogeenvoorraden verbruikt, die minder efficiënt zijn", zegt Ryan Maciel, RD, Head Performance-Nutrition Coach voor Precision Nutrition. De combinatie helpt je je energie te behouden voor extra snelheid en uithoudingsvermogen.



Drankjes kunnen eveneens belangrijk zijn. Neem nou koffie of thee: "caffeïne stimuleert je brein zodat je alerter bent en sneller kunt lopen. Sommige studies hebben aangetoond dat caffeïne zorgt voor een verlaging van je RPE", zegt Maciel. Het drinken van caffeïne heeft goedgetrainde recreatieve lopers geholpen 1% sneller te lopen tijdens een race van 5 km, volgens een onderzoek in de "Journal of Science and Medicine in Sport."﻿ En dat is niet niks in een sport waar iedere seconde telt. Maciel raadt aan 3 gram te drinken per kilo lichaamsgewicht een uur voordat je eropuitgaat (voor een atleet van 75 kilo is dat 225 mg caffeïne, ongeveer twee kopjes koffie).



Geen fan van caffeïne? Probeer een shot bietensap: hardlopers die dat deden haalden 1,5% van hun tijd af tijdens een race van 5 km, volgens een onderzoek. Nog een ander klein onderzoek toonde aan dat het drinken van bietensap zeven dagen voor een race leidde tot betere looptijden. Bietensap zit vol met nitraten, legt Maciel uit, waarvan "uit onderzoek is gebleken dat ze de bloedsomloop, longfunctie en spierkracht verbeteren", wat allemaal cruciale elementen zijn voor snelheid.