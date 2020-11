Waarom een goede houding belangrijk is om te presteren

The Good, the Bad, the Ugly

Een goede houding wil zeggen dat je je lichaam in de juiste, natuurlijke positie houdt, die vooral door je wervelkolom wordt bepaald. Dat ziet er zo uit: schouders naar achteren, borst hoog, wervelkolom gestrekt, bekken in neutrale stand en oren op één lijn met de bovenkant van je schouders (niet voorover hangen dus), aldus R. Alexandra Duma, sportchiropractor bij FICS – een instelling voor conditieherstel en wellness in New York. Nu denk je misschien 'wat een waslijst', maar door één of twee van de dingen op dit lijstje te corrigeren, past de rest zich meestal ook aan. Je lichaam is net een marionet: als je ergens aan een touwtje trekt, zet je meerdere dingen in beweging.



Maar door alle apparaten waar we tegenwoordig naar zitten te staren, is die correcte en natuurlijke lijn geëvolueerd tot een slechte houding, waarbij de spieren die actief zouden moeten zijn, namelijk de diepe nekflexoren, juist slap zijn, zodat je schouders en nek naar voren buigen en spanning veroorzaken in de fijne spieren daar omheen, die niet bedoeld zijn om dat gewicht te dragen, aldus Duma. Ook als je je hoofd – dat ongeveer 5 kilo weegt – maar 15 graden buigt, dan voelt dat voor je nekwervelkolom als een gewicht van meer dan 12 kilo, aldus Duma. "Die spanning bouwt zich in de loop van de tijd op en zorgt op den duur voor slijtage aan onze botten, gewrichten en gewrichtsbanden", aldus Duma.



Hangen mag dan soms beter aanvoelen, maar het kost je feitelijk meer energie. Je lichaam moet extra hard werken om in een positie te blijven die nooit bedoeld was om lange tijd aan te houden. Hierdoor word je sneller moe, wát je ook doet, aldus Duma, die werkt met atleten van Team USA. En met een betere houding kun je efficiënter bewegen, waardoor dagelijkse activiteiten en training je minder moeite kosten, aldus Dan Giordano, doctor in fysiotherapie en medisch directeur van Bespoke Treatments Physical Therapy.