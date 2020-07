Hoe spiergeheugen vooruitgang versnelt

Dat je lichaam weer verder kan gaan waar het was gestopt, heet het spiergeheugen. Je spieren onthouden die motorische handelingen niet echt zelf, dat doen je hersenen. "Wanneer je een bepaalde beweging herhaalt, train je je neuromusculaire systeem totdat je centrale zenuwstelsel heeft geleerd hoe je die beweging zonder nadenken als een soepele, gecoördineerde actie uitvoert", vertelt Heather Milton, geregistreerd klinisch fysioloog en supervisor (CSCS) bij het NYU Langone Health Sports Performance Center. (Ze voegt eraan toe dat dit geen reden is om niet aan je conditie te werken.)



Hoewel het spiergeheugen zoals we dat tot nu toe kenden vooral in de hersenen te vinden is, hebben onderzoekers onlangs een wat letterlijker vorm van spiergeheugen ontdekt. Dat wordt het epigenetisch geheugen genoemd en het zit in de spieren zelf wanneer ze worden blootgesteld aan krachttraining. Het DNA van je spieren wordt dan geherprogrammeerd als reactie op de prikkels die ze krijgen. Hierdoor wordt het weefsel voorbereid op toekomstige vooruitgang. Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Medicine & Science onder Sports & Exercise, blijkt dat spieren tot wel 20 weken lang op moleculair niveau informatie kunnen vasthouden van oude weerstandstrainingen. Dat kan helpen je vooruitgang te versnellen, zelfs na een (langdurige) pauze van de sportschool.



Klinkt dat te mooi om waar te zijn? In het onderzoek trainden de deelnemers drie keer per week tien weken lang één been op kracht en ze trainden daarna vijf maanden niet. Het onderzoeksteam ontdekte dat het getrainde been aanzienlijk sterker was dan het ongetrainde been, zelfs zoveel dat het in staat was om 10 tot 25 procent zwaardere gewichten te tillen. Dat vertelt Marcus Moberg, assistent-professor op de Zweedse school voor sport- en gezondheidswetenschappen in Stockholm. Dus als je even bent gestopt met gewichtheffen en je moet er niet aan denken om helemaal opnieuw te beginnen, weet dan dat je misschien wel 25% verder bent dan toen je de vorige keer met trainen begon.