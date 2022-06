Helpt zout water je te hydrateren na je work-out?

Volgens Natalie Allen, klinisch assistent-hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Missouri State University met expertise in sportvoeding, kan het drinken van alleen water tijdens de training het natriumgehalte in het lichaam verdunnen. Dat is een probleem, omdat natrium bijdraagt aan de vochtbalans van het lichaam door de juiste hoeveelheid vocht in en uit de cellen te voeren.

"Een atleet moet een goed evenwicht tussen natrium en water hebben om spierkrampen, en nog belangrijker, een aandoening genaamd hyponatriëmie te voorkomen", zegt ze. "Dit treedt op wanneer het natriumgehalte in het lichaam te laag is."

Als dat gebeurt, beginnen je cellen op te zwellen en kun je last krijgen van hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, spierzwakte of misselijkheid. Als de situatie ernstiger wordt, kan dit leiden tot epileptische aanvallen en zelfs een coma.

Helaas is dit niet zo zeldzaam als je zou denken. Eén onderzoek noemde hyponatriëmie 'ernstig onderschat', terwijl een ander onderzoek concludeerde dat de aandoening de meest voorkomende elektrolytafwijking is en veel voorkomt bij ziekenhuispatiënten.

"Daarom is het belangrijk om voldoende natrium uit je voeding op te nemen en een kleine hoeveelheid natrium in je drankje te doen als je sport, vooral in warme omstandigheden of gedurende lange perioden", aldus Allen. "Daarom bevatten de meeste sportdranken een bepaalde hoeveelheid natrium, om bloedverdunning te helpen voorkomen."

"Het voorkomen van spierkrampen is lang niet de enige functie van natrium", voegt diëtist en kracht- en conditietrainer Reda Elmardi, C.S.C.S., toe. Volgens hem is het mineraal ook cruciaal voor deze voordelen, met name voor atleten: