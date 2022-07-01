Vijf gezondheidsvoordelen van skeeleren, volgens de experts
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Over de stoep glijden (of over de vloer van een overdekte skatebaan) met een stel wieltjes onder je voeten is niet alleen een leuke manier om te bewegen, maar kan je algehele welzijn ook een boost geven.
Als je op zoek bent naar een leuke cardiowork-out die goed is voor je hart, zowel de spieren van het boven- als het onderlichaam traint en die je ook buiten kunt doen, overweeg dan eens om een paar skeelers onder je voeten te binden.
En hoewel veel mensen deze activiteit misschien 'skeeleren' noemen, is de technische term 'inlineskaten', al zijn er enkele kleine verschillen in de stand van de wielen.
"Skeelers hebben wielen achter elkaar in een enkele lijn staan (vandaar de naam inlineskating), rolschaatsen hebben twee rijen wielen", zegt Marissa Miller, ACE-gecertificeerd personal trainer. "Hierdoor is het moeilijker om op skeelers te balanceren." Maar hoe je de sport ook noemt, hij biedt een hele reeks holistische gezondheidsvoordelen.
En omdat skeeleren je hartslag kan verhogen, is het een geweldige cardiowork-out. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raadt volwassenen aan wekelijks 150 minuten aan gematigd intensieve lichaamsbeweging te doen én twee dagen spierversterkende activiteiten.
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Vijf gezondheidsvoordelen van skeeleren
1.Skeeleren versterkt de spieren in het onderlichaam
Net als andere vormen van aerobe lichaamsbeweging worden bij skeeleren de buikspieren getraind, samen met de spieren van het onderlichaam, waaronder de kuiten, dijspieren, hamstrings en bilspieren, legt Stephanie Mansour uit, AFAA-gecertificeerd personal trainer, ASFA-gecertificeerd Pilates-instructeur en presentatrice van het tv-programma 'Step It Up with Steph'.
Volgens een artikel dat verscheen in een uitgave uit 2015 van het tijdschrift Exercise and Sport Science Reviews, kunnen aerobe work-outs zorgen voor een toename van de skeletspiermassa, terwijl eerdere theorieën suggereerden dat deze vorm van lichaamsbeweging een minimaal effect op de spieren had. Daarom zou deze training moeten worden beschouwd als een effectieve strategie om spierverlies, dat met het ouder worden gepaard gaat, te voorkomen.
Bedenk ook dat skeeleren, door de minimale druk die op de gewrichten wordt uitgeoefend, als een low-impact oefening wordt beschouwd. "In tegenstelling tot springen of hardlopen, waarbij de voeten hoog van de grond worden opgetild, is skeeleren meer gericht op glijden", zegt Mansour.
Rolschaatsen valt onder de categorie low-impact omdat, terwijl je jezelf met één voet zachtjes afduwt, de andere voet op de grond blijft, aldus Miller. "Elke glijbeweging functioneert als een momentopname van een evenwichtspose met één been bij yoga, wat zeer geschikt is voor mensen die een low-impact work-out moeten doen voor eventuele gewrichts- of ligamentproblemen", zegt ze.
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2.Skeeleren verbetert het evenwicht
"Omdat je het contactoppervlak van de voeten met de grond verkleint, vormt een beter evenwicht een ander voordeel van skeeleren", zegt Mansour.
De reden: de repetitieve beweging met de benen op wieltjes schakelt de spieren van de onderrug in, evenals de core, wat kan leiden tot een betere houding, stabiliteit en coördinatie. Volgens een onderzoek uit 2021 in het Orthopedic Research Online Journal is aangetoond dat oefeningen die gericht zijn op de core (spieren in de buik die in verbinding staan met de wervelkolom, het bekken en de schouders) de functionele mobiliteit en het evenwicht bij oudere volwassenen verbeteren.
3.Skeeleren versterkt stabilisatiespieren
"Omdat de wielen op skeelers als een soort 'evenwichtsbalk' staan uitgelijnd, moet je je core en andere stabilisatiespieren gebruiken om jezelf rechtop te houden", legt Miller uit. Ter informatie: stabilisatiespieren zijn spieren die het lichaam ondersteunen, maar niet betrokken zijn bij beweging, zoals de rotator cuff en de lumbale wervelkolom, beter bekend als de onderrug.
In een artikel dat verscheen in een nummer uit 2013 van het tijdschrift Sports Health stond dat het versterken van stabilisatiespieren (samen met de corespieren en mobilisatiespieren, de spieren die betrokken zijn bij grote bewegingen) het risico op blessures bij work-outs en dagelijkse activiteiten kan helpen verminderen.
4.Skeeleren kan goed zijn voor je hart
De American Heart Association noemt skeeleren een activiteit voor een gezond hart. Bij een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Cardiovascular Medicine, werd nagegaan wat de vele redenen en mechanismen zijn waarom lichaamsbeweging het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen. De onderzoekers constateerden dat aerobe work-outs de glucosetolerantie en -gevoeligheid kunnen verbeteren en de fysiologische harthypertrofie (normale hartfunctie) kunnen verhogen. Tegelijk kunnen ze de hartslag in rust, het bloeddrukniveau en de atherogene markers (een indicator van vetten en cholesterol op de wanden van de slagaders) verlagen.
Als je het aantal calorieën wilt vaststellen dat je tijdens het skeeleren verbrandt, spelen je gewicht en snelheid een rol. "Als personal trainer zou ik 20 minuten op wielen aanraden voor een stevige cardiowork-out, waarmee je ongeveer 200 calorieën verbrandt", zegt Mansour. Verruil gerust een van je work-outs op de crosstrainer of loopband voor een sessie skeeleren, zegt Miller.
5.Skeeleren kan je humeur een boost geven
Volgens een onderzoek uit 2017, gepubliceerd in het tijdschrift Brain Plasticity, kan één leuke cardiowork-out al een groot effect hebben op je gemoedstoestand. De onderzoekers van de Universiteit van New York ontdekten dat een enkele sessie aerobe lichaamsbeweging het energieniveau aanzienlijk kan verhogen, de toename van neurochemische stoffen kan stimuleren (zoals de neurotransmitter dopamine, die te maken heeft met genot, beloning en motivatie, volgens de Cleveland Clinic) en stress kan verlagen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de oefeningen die je stemming het meest opkrikken, ook de oefeningen zijn die je het leukst vindt.
Zo moet je fitnesstracker misschien ook niet het belangrijkste punt zijn tijdens het skeeleren. "Ik raad cliënten aan eerst te ontdekken met welke lichamelijke activiteit ze affiniteit hebben, voordat ze aandacht besteden aan het aantal verbrande calorieën", zegt Miller. "Als je zweet en zwaar ademt, krijg je beweging die heel bevorderlijk is voor je cardiovasculaire, musculaire en psychologische conditie."
Denk aan deze veiligheidstips voor je wegrolt
De Mayo Clinic heeft skeeleren bestempeld als een buitenactiviteit met een laag risico. Er zijn wel een paar aandachtspunten, te beginnen met beschermende gear. Zowel Miller als Mansour benadrukte de noodzaak om een helm te dragen, maar ook pols-, knie- en elleboogbeschermers.
Als je voor het eerst skeelert, raadt Miller aan te oefenen in een afgesloten ruimte met stevige voorwerpen om op te steunen als hulp bij het stabiliseren, zoals een leuning.
"Hou je misschien vast aan een vriend(in) die geen skeelers draagt en laat diegene je begeleiden terwijl je went aan het gevoel skeelers te dragen", zegt ze.
Begin vervolgens met het skeeleren in een rechte lijn naar voren in plaats van zigzaggend om mensen heen, adviseert Mansour. "Begin ook met een gematigd tempo, zonder te snel of te langzaam te gaan", zegt ze. "Het doel is je lichaam te trainen het evenwicht te vinden en dezelfde snelheid te behouden."
Tekst: Amy Capetta