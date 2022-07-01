Vijf gezondheidsvoordelen van skeeleren, volgens de experts

Als je op zoek bent naar een leuke cardiowork-out die goed is voor je hart, zowel de spieren van het boven- als het onderlichaam traint en die je ook buiten kunt doen, overweeg dan eens om een paar skeelers onder je voeten te binden.

En hoewel veel mensen deze activiteit misschien 'skeeleren' noemen, is de technische term 'inlineskaten', al zijn er enkele kleine verschillen in de stand van de wielen.

"Skeelers hebben wielen achter elkaar in een enkele lijn staan (vandaar de naam inlineskating), rolschaatsen hebben twee rijen wielen", zegt Marissa Miller, ACE-gecertificeerd personal trainer. "Hierdoor is het moeilijker om op skeelers te balanceren." Maar hoe je de sport ook noemt, hij biedt een hele reeks holistische gezondheidsvoordelen.

En omdat skeeleren je hartslag kan verhogen, is het een geweldige cardiowork-out. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raadt volwassenen aan wekelijks 150 minuten aan gematigd intensieve lichaamsbeweging te doen én twee dagen spierversterkende activiteiten.

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