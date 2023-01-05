James Clear over hoe je gewoontes aanleert of doorbreekt

Trained Podcast: Gezonde gewoontes ontwikkelen met James Clear
Coaching
Je gewoontes maken wie je bent. Ontwikkel de goede en reken af met de slechte met advies van bestsellerauteur James Clear.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Met maar liefst drie jaar op de bestsellerlijst van de New York Times heeft James Clear met zijn Atomic Habits van succes een gewoonte gemaakt. In deze aflevering spreekt gastvrouw Jaclyn Byrer de schrijver en ondernemer die miljoenen lezers heeft geïnspireerd om hun gedrag met betrekking tot gezondheid te veranderen. Zijn idee: wie we zijn weerspiegelt onze gewoonten. Met zijn nuttige metaforen en verfrissend praktische en haalbare mindsettechnieken, geïnspireerd door grootheden uit de psychologie, kunnen we allemaal werken aan gezonde gewoontes.
"De reden waarom ik zo de nadruk op gewoontes leg, is omdat je identiteit is opgebouwd uit gewoontes. Met elke actie die je onderneemt, bepaal je dus in feite wat voor persoon je wilt worden."
James Clear
Ondernemer en bestsellerauteur van Atomic Habits
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.