Shop alle nieuwe producten

Shop

Trained Podcast: Gezonde gewoontes ontwikkelen met James Clear

Coaching

Je gewoontes maken wie je bent. Ontwikkel de goede en reken af met de slechte met advies van bestsellerauteur James Clear.

Laatste update: 4 januari 2023
Leestijd: 2 min.
James Clear over hoe je gewoontes aanleert of doorbreekt

Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.

Met maar liefst drie jaar op de bestsellerlijst van de New York Times heeft James Clear met zijn Atomic Habits van succes een gewoonte gemaakt. In deze aflevering spreekt gastvrouw Jaclyn Byrer de schrijver en ondernemer die miljoenen lezers heeft geïnspireerd om hun gedrag met betrekking tot gezondheid te veranderen. Zijn idee: wie we zijn weerspiegelt onze gewoonten. Met zijn nuttige metaforen en verfrissend praktische en haalbare mindsettechnieken, geïnspireerd door grootheden uit de psychologie, kunnen we allemaal werken aan gezonde gewoontes.

"De reden waarom ik zo de nadruk op gewoontes leg, is omdat je identiteit is opgebouwd uit gewoontes. Met elke actie die je onderneemt, bepaal je dus in feite wat voor persoon je wilt worden."

James Clear
Ondernemer en bestsellerauteur van Atomic Habits

Luister nu

Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.

Voor het eerst gepubliceerd: 5 januari 2023

Gerelateerde verhalen

  • Socioloog Sabrina Strings over onrealistische schoonheidsidealen

    Coaching

    Trained Podcast: Nieuw zelfbeeld met Sabrina Strings

  • Journalist Anna Kessel over vrouwen in de sport- en fitnesswereld

    Coaching

    Trained Podcast: Vrouwen vieren in de sport met Anna Kessel

  • Monica Garrison, oprichter van Black Girls Do Bike, over de voordelen van fietsen

    Coaching

    Trained Podcast: Access Wellness met Monica Garrison

  • Sporten tijdens en na de zwangerschap, volgens dr. Laurel Proulx

    Coaching

    Trained Podcast: Trainen tijdens je zwangerschap met Dr. Laurel Proulx

  • Derrick Henry deelt zijn work-outmotivatie

    Coaching

    Trained Podcast: omarm je drive met Derrick Henry