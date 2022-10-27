Sporten tijdens en na de zwangerschap, volgens dr. Laurel Proulx

Tijdens de zwangerschap kunnen je hoeveelheid bloed en je energieverbruik zo ongeveer verdubbelen, je hartslag verhoogt met 10 tot 15 slagen per minuut... en na de bevalling zijn er nog veel meer veranderingen. Hoe zit het met sporten tijdens deze extreem uitdagende periode? Laurel Proulx, doctor in de fysiotherapie, oprichter van FEM Physical Therapy and Physical Performance en lid van de Nike (M)ove Like a Mother adviesraad schiet te hulp. In deze aflevering praat host Jaclyn Byrer met haar over wat er met de bekkenbodem en in je diepe core gebeurt en hoe je deze lichaamsdelen sterk houdt. Ook zet ze mythes rondom zwangerschap en bevalling recht en vertelt ze hoe je na de bevalling weer met sporten kunt beginnen.