Journalist Anna Kessel over vrouwen in de sport- en fitnesswereld

Trained Podcast: Vrouwen vieren in de sport met Anna Kessel
Coaching
Sport is ook van vrouwen. Sportjournalist Anna Kessel roept het nog maar even wat harder voor wie zijn oren niet goed open krijgt.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Anna Kessel schrijft al bijna 20 jaar over vrouwen in de sport. Haar werk — in het bijzonder met betrekking tot vrouwenvoetbal — heeft zoveel indruk gemaakt dat ze van het Britse koninkrijk de onderscheiding Most Excellent Order ontving in het kader van de 90e verjaardag van Queen Elizabeth II. Velen beschouwen haar boek, Eat Sweat Play, als verplichte kost op het kruispunt van feminisme en fitness. In deze aflevering praat Kessel met host Jaclyn Byrer over de geschiedenis van vrouwensport en vertelt ze waarom het met name maatschappelijke opvattingen zijn die deelname aan sport in de weg hebben gestaan, en hoe we allemaal een rol kunnen spelen om vrouwen een prominentere plek te geven in de wereld van sport.
"Ik wil gewoon dat we stoppen met het uitsluiten van vrouwen en meisjes. We moeten ze verder brengen op dat pad naar vrijheid en zelfvertrouwen en ontdekken en spelen. Want dat is gewoon beter voor ons allemaal, mannen én vrouwen."
Anna Kessel
Sportverslaggever, journalist en auteur van Eat Sweat Play
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.