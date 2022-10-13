Derrick Henry deelt zijn work-outmotivatie

Derrick Henry is gek op trainen, en niet alleen omdat hij zijn zevende NFL-seizoen in gaat. De sportschool is de plek waar hij inspiratie, passie en trots ervaart. Tijdens deze aflevering praten hij en gastvrouw Jaclyn Byrer over hun favorieten op het gebied van sport. De running back van de Tennessee Titans deelt ook hoe zijn familie hem tijdens ups en downs bleef motiveren, hoe hij succes boekte ondanks dat mensen om hem zeiden dat hij dat niet kon, en hoe we allemaal, of we nu dromen over het lopen van een halve marathon of vastbesloten zijn om een nieuwe sportles te proberen, onze twijfels kunnen overwinnen en onze doelen kunnen behalen.