Derrick Henry deelt zijn work-outmotivatie

Trained Podcast: omarm je drive met Derrick Henry
Coaching
Ze noemen hem niet voor niets 'King Henry'. Deze NFL running back vertelt wat hem gemotiveerd houdt om steeds een beetje beter te worden.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Derrick Henry is gek op trainen, en niet alleen omdat hij zijn zevende NFL-seizoen in gaat. De sportschool is de plek waar hij inspiratie, passie en trots ervaart. Tijdens deze aflevering praten hij en gastvrouw Jaclyn Byrer over hun favorieten op het gebied van sport. De running back van de Tennessee Titans deelt ook hoe zijn familie hem tijdens ups en downs bleef motiveren, hoe hij succes boekte ondanks dat mensen om hem zeiden dat hij dat niet kon, en hoe we allemaal, of we nu dromen over het lopen van een halve marathon of vastbesloten zijn om een nieuwe sportles te proberen, onze twijfels kunnen overwinnen en onze doelen kunnen behalen.
"Wanneer je op een bepaald punt in je leven iets wilt doen dat je aantrekt, ga er dan voor de volle 100% voor en doe het elke dag opnieuw met volle overtuiging en vastberadenheid."
Derrick Henry
Nike atleet en running back voor de Tennessee Titans
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.