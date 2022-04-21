Beste drinkgordels en -vesten van Nike Running

Heb je ooit tijdens een run gedagdroomd over een koud glas water? Dan is de kans groot dat je lichaam je wilde laten weten dat je dorst had en iets moest drinken. Hoe meer je zweet tijdens een run, hoe meer water en natrium je lichaam verliest. Het is belangrijk dat je die verloren vloeistoffen weer aanvult om uitdroging te voorkomen en op een optimaal niveau te kunnen blijven presteren.



Hoewel het belangrijk is om naar je lichaam te luisteren, is dorst niet altijd een goede maatstaf. Uit onderzoek blijkt zelfs dat je dorst is gelest, voordat het lichaam voldoende gehydrateerd is. Ook kan het tijdens lange conditietrainingen moeilijker zijn om te merken dat je dorst hebt.



Lees hieronder meer over hoeveel water hardlopers echt nodig hebben en welke strategieën en gear je kunt gebruiken om vloeistoffen tijdens een run aan te vullen.