Wat is vochtafvoerend materiaal en hoe werkt het?

Sommige materialen voeren zweet beter af dan andere. Bovendien hangt het ideale vochtafvoerende T-shirt af van de work-out die je hebt gepland.



Hier is het overzicht van de beste vochtafvoerende materialen voor T-shirts, of je nu een T-shirt met korte mouwen of met lange mouwen wilt. Plus, wanneer je ze moet dragen.

Polyester: dit synthetische materiaal is een favoriet voor vochtafvoerende shirts. En niet voor niets: het is slijtvast, licht en ventilerend volgens Amie Dworecki, CEO en Head Coach van Running with Life. Polyester (of polyester gemengd met nylon of elastaan) is een veilige keuze voor allerlei work-outs en omgevingen. In feite is polyester de basis van de vochtafvoerende Nike Dri-FIT kledinglijn.

Polypropyleen: polypropyleen is een ander hoogstaand vochtafvoerend materiaal voor dames en heren. "Het is licht, maar biedt toch thermische eigenschappen, waardoor het een goede keuze is voor je gear bij koud weer," zegt Wang van TheSkiGirl.com.

Nylon: "Nylon is een ventilerend synthetisch materiaal dat goed meegeeft voor een comfortabele pasvorm," zegt Dworecki. Dankzij deze kwaliteiten is het een andere veelgebruikte keuze voor vochtafvoerende shirts. Net als polyester is nylon (of nylon vermengd met andere zweetafvoerende materialen) prima geschikt voor de meeste work-outs.

Merinowol: wol is uniek. Volgens Brady absorbeert het het hoogste percentage vocht in verhouding tot het gewicht. En toch voelt wol niet nat aan op je huid als je zweet. Dit komt door de vorm van de vezels. Terwijl andere materialen gladde vezels hebben die plat tegen je huid liggen, zijn wolvezels van nature gekruld. Deze krulling creëert ruimte tussen de stof en je huid, waardoor dat natte, zware gevoel dat je vaak van andere natuurlijke materialen krijgt, minder wordt, aldus Brady.

Als je de vorm van de wolvezel met de verwarmende eigenschappen van wol combineert, geeft dit je een geweldig materiaal voor work-outs, zeker als het koud is. Merinowol is een bijzonder goede keuze, omdat de vezels ervan dunner zijn dan die van traditionele wol. Kleding van merinowol is lichter dan die van andere wolsoorten. Er is een collectie van work-outkleding van merinowol verkrijgbaar voor zowel dames als heren.