Shop nu Nike's beste hardloopgear voor in de winter

Voor hardlopers die in een koudere omgeving wonen, is hardlopen in de sneeuw vaak een overgangsritueel. Met hardloopgear die is gemaakt voor koude en natte omstandigheden, weerhoudt de winter je er niet van je kilometers te maken.

Of je onderweg nu over glibberige, besneeuwde ondergronden loopt of opbokst tegen een gure tegenwind, met deze koopgids vind je de beste hardloopgear om er in de winter warm en comfortabel bij te lopen.

(Gerelateerd: Vier tips van experts voor hardlopen bij koud weer)