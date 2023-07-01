Voetbalverhalen: Asisat Oshoala

Iedere dag na school speelde Asisat voetbal in de straten van haar woonplaats Lagos, Nigeria. Ze kwam regelmatig thuis met blauwe plekken en geschaafde knieën, maar dit was wat ze het liefste deed. Haar ouders vonden het geen goed idee dat ze zoveel tijd besteedde aan voetballen.



Lange tijd kwam het niet in Asisat op om profvoetballer te worden. Op een dag voetbalde ze in een lokaal voetbaltoernooi en zoals gewoonlijk gaf ze alles op het veld door te sprinten, passen en scoren. Een coach vroeg of ze in hun team wilde komen spelen. Asisat voelde een steek in haar hart, omdat ze wist dat haar ouders het nooit zouden goedkeuren. Ze moest nee zeggen. Asisat bleef als hobby voetballen terwijl ze op de universiteit zat.



Pas toen ze haar indrukwekkende skills liet zien tijdens het Wereldkampioenschap voor vrouwen onder 20, besefte ze dat ze goed genoeg was om professioneel te gaan voetballen. Ze werd de topscorer van het toernooi en die avond won ze de Golden Ball en Golden Boot. Asisat gaf nooit op en volgde uiteindelijk haar hart.

"Beste rebellen,

Een slechte wedstrijd bepaalt niet wie je bent.

Zie het als motivatie om beter te worden.

Laat een verloren wedstrijd nooit bepalen wat voor soort kampioen je bent.

Kampioenen zijn altijd sterk. Ze zijn krachtig en enorm gemotiveerd.

Soms raken we even ontmoedigd omdat we vergeten hoe sterk we

zijn geworden door de jaren heen. Maar ik heb geleerd dat je

je angsten kunt overwinnen.

Met jouw moed kun je de hele wereld veranderen. Vind je motivatie.

En geef nooit op."

— Asisat Oshoala