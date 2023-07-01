Grace Geyoro - voetbalverhalen - Nike

In samenwerking met Rebel Girls
Grace Geyoro
Grace laat al vanaf de eerste keer dat ze tegen een bal schopte zien dat de twijfelaars het bij het verkeerde eind hebben. Lees haar verhaal en ontdek hoe ze een ster werd voor haar club en haar land.
Grace Geyoro. Middenvelder uit Frankrijk. Geboortedatum: 2 juli 1997.
Toen Grace Geyoro acht jaar oud was, stapte ze het voetbalveld op in haar woonplaats Orleáns in Frankrijk. Om haar heen stond een hele club jongens. Grace was het eerste en enige meisje binnen het team.
"Blijf doorgaan. Altijd."
— Grace Geyoro