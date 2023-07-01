Grace Geyoro - voetbalverhalen - Nike

Toen Grace Geyoro acht jaar oud was, stapte ze het voetbalveld op in haar woonplaats Orleáns in Frankrijk. Om haar heen stond een hele club jongens. Grace was het eerste en enige meisje binnen het team.

Veel mensen vonden het maar vreemd dat Grace voetbalde. Zelfs haar moeder Angelique zei dat het geen sport voor meisjes was. Maar de broer van Grace overtuigde hun moeder dat Grace niet zomaar een goede voetballer was, ze was geweldig. Grace was zelfs zo goed dat ze op 15-jarige leeftijd begon te trainen bij Paris Saint-Germain (PSG), een professionele voetbalclub. En in 2017, toen ze 19 jaar oud was, werd Grace profvoetballer bij PSG.

Tegen 2022 was Grace inmiddels een favoriet geworden van het Franse elftal. En in de Europese wedstrijd tegen Italië in 2022 maakte ze indruk op het publiek door als eerste speler een hattrick te maken in de eerste helft van een Europese wedstrijd voor vrouwen. Na haar derde doelpunt maakte Grace een hartje met haar handen naar haar familie. Angelique, de grootste fan van Grace, juichte het hardst van iedereen.

"Blijf doorgaan. Altijd."

— Grace Geyoro