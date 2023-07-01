Hayley Rasoi - voetbalverhalen - Nike

Hayley Raso groeide op aan de Australische Gold Coast. Zwemmend en spetterend in de oceaan voelde ze zich zelfverzekerd, maar op school was Hayley verlegen. Op een dag deed ze mee aan de try-outs van het plaatselijke voetbalteam. Terwijl ze leerde hoe ze moest passen en dribbelen, klikte er iets bij haar. Het was precies zoals in zee: al haar zorgen en verlegenheid verdwenen als sneeuw voor de zon.



Hayley kwam bij het team en om dit te vieren, kreeg ze van haar oma een mooi lintje. "Dit geeft je extra kracht" zei oma, en maakte het als een strikje vast in Hayley's paardenstaart. Sinds die dag heeft Hayley nooit zonder dat lintje gespeeld en droeg ze het van het plaatselijke voetbalteam tot aan het internationale kampioenschap in Tokio met zich mee. Het gaf haar kracht tijdens de grootste hoogtepunten en de laagste dieptepunten, bijvoorbeeld toen ze haar rug brak tijdens een ongeval op het veld. Hayley wist niet of ze ooit nog zou kunnen lopen, laat staan voetballen.



Maar na zes maanden intensieve revalidatie strikte ze haar veters weer vast en scoorde een doelpunt tijdens haar eerste wedstrijd. Dit jaar vertegenwoordigt ze Australië met trots op het grootste voetbaltoernooi in eigen land. Oma en de rest van de familie zullen haar toejuichen vanaf de zijlijn. Waar je de wedstrijd ook bekijkt, je zult haar gemakkelijk kunnen spotten: let maar op het glanzende lintje.



"Don't look back. Leave it all on the track."



— Hayley Raso