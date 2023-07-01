Kadeisha Buchanan – voetbalverhalen – Nike

Kadeisha is een getalenteerde verdediger op het veld. Ze kan de beste aanvallers ter wereld tegenhouden. Als middenachter speelt Kadeisha als een supersnelle schaduw en is ze elke beweging van haar tegenstanders een stapje voor. Vervolgens slaat ze toe en pakt de bal af of blokkeert hun spel.

Maar in haar jeugd was er voor Kadeisha maar weinig hoop om prof te worden. Ze groeide op in een groot gezin. Haar moeder had meerdere baantjes en had amper geld om de huur en het eten te betalen, laat staan voetbalcontributies.

Maar met hulp van vrienden en familie wisten Kadeisha en haar gezin de eindjes aan elkaar te knopen. En hoe druk ze het ook had, haar moeder stond altijd voor haar klaar om keeper te spelen als Kadeisha ging oefenen na school. De liefde voor de sport hielp Kadeisha door de moeilijke periodes heen.

Tijdens haar tienerjaren werd Kadeisha gespot door de beste coaches ter wereld. Op 17-jarige leeftijd kwam ze uit voor Canada, en een paar jaar later werd ze profvoetballer. Vandaag de dag wordt ze gezien als een van de beste verdedigers die de wereld ooit heeft gezien en is ze een ongeëvenaarde kracht op het veld.

"Voetbal is mijn leven. Het heeft mijn leven voorgoed veranderd."

— Kadeisha Buchanan