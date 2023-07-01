Kadeisha Buchanan – voetbalverhalen – Nike

In samenwerking met Rebel Girls
Kadeisha Buchanan
Winnaar van een gouden medaille. Gamechanger. Ontdek hoe Kadeisha tegen alle verwachtingen in een van de beste spelers ter wereld werd.
Kadeisha Buchanan. Verdedigster, Canadees. Geboortedatum: 5 november 1995.
Kadeisha is een getalenteerde verdediger op het veld. Ze kan de beste aanvallers ter wereld tegenhouden. Als middenachter speelt Kadeisha als een supersnelle schaduw en is ze elke beweging van haar tegenstanders een stapje voor. Vervolgens slaat ze toe en pakt de bal af of blokkeert hun spel.
Tijdens haar tienerjaren werd Kadeisha gespot door de beste coaches ter wereld. Op 17-jarige leeftijd kwam ze uit voor Canada, en een paar jaar later werd ze profvoetballer. Vandaag de dag wordt ze gezien als een van de beste verdedigers die de wereld ooit heeft gezien en is ze een ongeëvenaarde kracht op het veld.
"Voetbal is mijn leven. Het heeft mijn leven voorgoed veranderd."