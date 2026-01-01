Regresar a la búsquedaNike Discovery Mall (Partnered)Abrirá pronto • Abre a las 10:00 a.m.Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - sáb: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.ServiciosInformación sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Bra Fit de Nike FitEl ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWAbrirá pronto • Abre a las 10:00 a.m.SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWAbierto • Cierra a las 8:00 p.m.NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWAbrirá pronto • Abre a las 10:00 a.m.