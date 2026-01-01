Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Abrirá pronto • Abre a las 10:00 a.m.

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

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Horario de la tienda

dom - sáb: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    El ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.

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