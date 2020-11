Vuelven las pesas para los tobillos

¿De qué se trata esta moda?

Las pesas tobilleras son exactamente lo que parecen: pequeñas pesas de hierro fundido, que pesan entre medio y cinco kilos, generalmente cubiertas por silicona o un revestimiento de neopreno para que puedas colocarlas y sujetarlas con una correa alrededor de tus tobillos. Incluso pueden usarse como joyas robustas. (Las búsquedas en internet de una empresa que recientemente se volvió viral por vender pesas tobilleras para usar también como accesorios aumentaron 1.400% este año).



¿A qué se debe este resurgimiento repentino? Durante esta época, en la que el acceso a los gimnasios es limitado y los pesos caseros son difíciles de conseguir, "las personas están siendo creativas a la hora de encontrar distintas maneras de agregar resistencia", comenta Rachel Straub, especialista certificada en resistencia y acondicionamiento, y especialista en fisiología del ejercicio en el Laboratorio de Investigación Biomecánica y Musculo-esquelética de la Universidad del Sur de California.



Esta creatividad tiene el potencial de dar buenos resultados. En un estudio publicado en el Journal of Taibah University Medical Sciences, los participantes del estudio utilizaron pesas de medio kilo en los tobillos y las muñecas (es decir, dos kilos en total) tres veces por semana durante 20 minutos mientras desempeñaban sus actividades diarias, como caminatas o quehaceres domésticos, durante un período de seis meses. El resultado: la circunferencia de la cintura y la grasa corporal disminuyeron ligeramente, mientras que la masa muscular aumentó en un 0,75%. Esto no es mucho, pero teniendo en cuenta que los participantes no desempeñaron ningún otro ejercicio, no es tan poco.