Tres formas de sentirse más presente
Entrenamiento y nutrición
por Branden Collinsworth
Toma un receso mental de las idas y venidas de la vida diaria para centrarte nuevamente.
Estos días es muy fácil perder la capacidad de encontrarse uno mismo. Estamos luchando constantemente contra olas de información provenientes de la situación actual del mundo, nuestros empleos, nuestros amigos y de nuestras pantallas. Esto puede resultar abrumador y hacernos perder contacto con el momento presente.
Afortunadamente, algunas herramientas de mindfulness simples pueden ayudarte a recuperar el control y a que recuperes la calma y te sientas empoderado de manera instantánea. La próxima vez que necesites estar centrado o enfocado, prueba alguna de estas técnicas:
- Respira profundamente por un minuto. Pongo mucho énfasis en la respiración con mis clientes, por una buena razón: es una herramienta poderosa que puede cambiar instantáneamente tu mentalidad. Y en un mundo donde nos estamos adaptando a un nuevo concepto de lo que es normal, resulta agradable que una simple acción como respirar todavía tenga un gran impacto. Por un minuto, inhala y exhala profundamente, durante cinco segundos, varias veces. Céntrate completamente en la respiración y en el sonido del aire que fluye al entrar y salir.
- Vuelve a conectarte contigo mismo. La mayor parte del día, recibimos un flujo constante de información y notificaciones proveniente de varias fuentes y eso puede tener sus consecuencias. La buena noticia es que siempre podemos elegir desconectarnos y recargarnos. Trata de desconectarte de todos los dispositivos y pasa algunos minutos conectándote contigo mismo. Vuélvete muy consciente de todo lo que te rodea: los olores, los sonidos, los colores, y solo céntrate en estar presente. Practicar algunos minutos de mindfulness de esta manera te hará sentir calma de inmediato y te traerá de vuelta al momento presente.
- Repite un mantra poderoso. Decir una intención personal en voz alta puede dar un impulso a tu energía y te permitirá volver al momento presente. Cuando necesito centrarme, repito: "Todo adentro sobre todo adentro". Cuando estoy por sentirme desbordado —mientras entreno, en mi práctica de yoga, con mis negocios o incluso con mis seres queridos— y quiero darme por vencido, esto me recuerda que todavía tengo otro nivel. Que soy capaz de más y que hay magia al otro lado del desborde. Para hacer esto por ti mismo, piensa en una afirmación que realmente te resuene: algo positivo, energizante y enraizado en la compasión y el amor. Cada vez que necesites reencontrarte contigo mismo, repítelo mentalmente o incluso en voz alta.
Recuerda: si bien no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, puedes controlar tu respuesta a ello. Estas técnicas pueden parecer simples, pero hay poder en esa simpleza. Y pronto te darás cuenta de que puedes usar estas herramientas de manera fácil, rápida y constante para estar presente y ser positivo en la vida en ese momento.