Theland Kicknosway corre por él y por su comunidad

Theland se ha comprometido a asistir y bailar en los powwows, celebraciones culturales habituales en muchas naciones indígenas. Los bailarines, ataviados con vistosos atuendos, interpretan diferentes estilos de danza al son de canciones que mezclan lo tradicional y lo contemporáneo. Desde muy joven, ha bailado en powwows por todo Ontario y Quebec. De hecho, él y sus padres son asiduos a lo que se conoce como la "ruta del powwow", el circuito de eventos culturales de fin de semana que los indígenas recorren a lo largo del año.

"En lo que a mí respecta, voy a seguir dándolo todo por mi cultura", asegura Theland. "Estoy muy orgulloso de este conocimiento. Lo llevaré de la mejor manera posible, y lo transmitiré a mis hijos y a mis nietos en el futuro".