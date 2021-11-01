Un rato al aire libre: lucha por el futuro de la Tierra

Garima Thakur protesta por el futuro de la Tierra
Cultura
Presentamos a la activista india de 15 años de edad que lucha contra el cambio climático y no permite que su ciudad de residencia se olvide del desastre ambiental del pasado.
"Un rato al aire libre" es una serie para conocer atletas que buscan conexión y equilibrio en el entorno natural.
Antes de considerar involucrarse en el activismo, Garima Thakur, una chica de 15 años de Bhopal, India, ya estaba al tanto del cambio climático y el impacto devastador que ejerce en el mundo. A los 13 años, las imágenes devastadoras del documental narrado por Leonardo DiCaprio, "Before the Flood", le generaron un sentimiento de depresión y "ecoansiedad". Se dio cuenta de que la emergencia climática global no era algo ajeno que sucedía en otro lugar y a otras personas. De pronto se dio cuenta de que las señales de degradación medioambiental estaban presentes en su propia ciudad y en su país.
"Comencé a ver el mensaje de la película reflejado en las cosas más insignificantes: un neumático ardiendo a un lado de la calle, un árbol que se tala en algún lugar o una fila de personas esperando para recoger agua para sus familias", dice Garima. "Estas son señales de emergencia, y en la India están en todos lados. Es imposible no notarlas".
Garima recuerda un arroyo de agua dulce cercano a la casa de su abuela en el distrito de Bilaspur, que se encuentra en el montañoso y arbolado estado de Himachal Pradesh. "Solía visitarlo cuando salía a caminar con mis primos. Había muy poca presencia humana y podíamos jugar libremente. Se veían peces en el agua", recuerda con cariño.
Hoy, ese lugar tan amado de su infancia está pavimentado y, en lugar de una corriente en movimiento que alberga vida, "solo hay un montón de agua estancada a un lado de la carretera", dice Garima. "Tendría unos 11 años cuando se construyó la carretera. Pude disfrutar el arroyo solo un par de años, pero ver lo que le sucedió me afectó".
"Realmente espero que un día, quizás algún legislador o líder político me vea, se detenga a preguntar qué estoy haciendo y preste atención a lo que tengo para decir".
La experiencia de Garima no será un hecho aislado si no se toman medidas. Caminar, correr o practicar deportes afuera libremente será imposible si no contamos con aire puro y un planeta saludable.
Garima también fue testigo de la alternativa y de los beneficios de un entorno saludable. Durante gran parte de su infancia, se mudó mucho a causa del trabajo de su padre en el ejército y vivió en ciudades que no son las que aparecen normalmente en el mapa de polución de la India. "Tuve la suerte de crecer en ciudades muy verdes, como Dehradun y Dharamkot, donde hacía largas caminatas cada tarde y respiraba aire puro. Me brindaba una sensación de frescura y energía". Cuando se establecieron en una ciudad más grande, extrañaba estar al aire libre. En la actualidad, Garima planea regresar a Dehradun para seguir sus estudios allí.
Impulsada por un nuevo sentido de responsabilidad y sus recuerdos de los años formativos en medio de la naturaleza, Garima ahora pertenece a un grupo de jóvenes mujeres del mundo que siguen los pasos de la activista sueca Greta Thunberg y transmiten la alarma del cambio climático. Y como las ciencias no son su fortaleza, Garima se capacita en un aspecto diferente de la crisis medioambiental: la legislación.
Habla con una franqueza y frialdad que no dejan ver su edad. Comenta: "La gobernanza ambiental es mi principal interés. Me veo generando una diferencia en ese campo a nivel mundial y amplificando mi mensaje sobre la emergencia climática global". Garima parece ser muy consciente de la magnitud del desafío.
De hecho, Garima ya se está preparando para dar un examen que le puede asegurar un lugar en una de las universidades de derecho más prestigiosas de la India, la Universidad de Derecho Nacional. Su motivo para elegir el camino de la gobernanza en parte se debe a la historia de Bhopal que, en sus propias palabras, "es la ciudad en donde nació mi activismo".
La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, la ciudad de Bhopal, ubicada en el estado central de Madhya Pradesh, sufrió lo que ahora se considera uno de los mayores desastres industriales de la historia. Se filtraron aproximadamente 40 toneladas de gas tóxico de una planta de pesticidas situada en el corazón de la vieja ciudad. Miles de personas murieron instantáneamente; otros miles murieron en los años y décadas siguientes por complicaciones médicas y problemas de salud crónicos relacionados con la exposición directa e indirecta. Algunas estimaciones confiables indican que murieron unas 25.000 personas o más a causa de este desastre.
Aunque Garima nació un par de décadas después de este evento, es muy consciente de la fatídica noche de 1984 y de las reformas ambientales que le siguieron. "Me gustaría entender las sutilezas de estas leyes para ver si pueden implementarse con un impacto mayor del que lograron alcanzar", comenta.
Mientras se prepara para su posible carrera de derecho, cada viernes Garima realiza un piquete en el arcén de la Vip Road, a 20 minutos de la ubicación de la fábrica de pesticidas. La joven ambientalista se convirtió en el rostro más reconocido a nivel mundial del movimiento Fridays for Future de Thunberg en Bhopal.
Ya sea que llueva, haga frío o arrecie el sol, Garima no se perdió ni un solo "Día de la revolución" desde que empezó a asistir la primavera pasada. Algunas veces la acompañan amigos o sus padres, pero la mayor parte del tiempo va sola. Garima va armada únicamente con su mentalidad tenaz y un cartel con las palabras "¡Huelga climática!" en grandes letras negras.
Mientras que en la educación formal de la India, a la mayor parte de las personas de su edad se les inculca la búsqueda de la excelencia académica mediante el aprendizaje por repetición, Garima eligió romper el molde. Está lidiando con las preocupaciones más inmediatas del mundo fuera de un salón de clases. "Si pudiera tan solo despertar la menor conciencia en nuestros líderes, o en mis pares, sobre lo que está en juego para nuestra generación, todas las horas que he pasado enfrentando al mal tiempo habrán valido la pena".
Estos días, la principal preocupación de Garima se desarrolla al otro lado del mundo: los incendios forestales que en los últimos años han aumentado a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. Las imágenes se grabaron en su conciencia para siempre. "Ahora, cada vez que pienso en la emergencia climática, pienso en el fuego", dice. "Resuena en mí porque sé lo que es ahogarse con el aire que respiras".
Garima percibe la tragedia que ocurrió en Bhopal hace tres décadas como un presagio de lo que se desatará en el mundo si los líderes no actúan pronto. "Nuestro aire no será respirable, nuestra agua no se podrá beber. No habrán peces en el río ni cultivos en los campos", dice. "¿Qué podría ser más importante que intentar evitar que todo esto pase?".
Pero es otra la visión que la mantiene motivada. "Hay una imagen que veo constantemente en mi cabeza", indica. "Que un día, quizás algún legislador o líder político me verá, se detendrá a preguntar qué estoy haciendo y prestará atención a lo que tengo para decir".
Texto: Prayag Arora Desai
Fotografías: Dolly Haorambam