Un rato al aire libre: lucha por el futuro de la Tierra

Antes de considerar involucrarse en el activismo, Garima Thakur, una chica de 15 años de Bhopal, India, ya estaba al tanto del cambio climático y el impacto devastador que ejerce en el mundo. A los 13 años, las imágenes devastadoras del documental narrado por Leonardo DiCaprio, "Before the Flood", le generaron un sentimiento de depresión y "ecoansiedad". Se dio cuenta de que la emergencia climática global no era algo ajeno que sucedía en otro lugar y a otras personas. De pronto se dio cuenta de que las señales de degradación medioambiental estaban presentes en su propia ciudad y en su país.



"Comencé a ver el mensaje de la película reflejado en las cosas más insignificantes: un neumático ardiendo a un lado de la calle, un árbol que se tala en algún lugar o una fila de personas esperando para recoger agua para sus familias", dice Garima. "Estas son señales de emergencia, y en la India están en todos lados. Es imposible no notarlas".



Garima recuerda un arroyo de agua dulce cercano a la casa de su abuela en el distrito de Bilaspur, que se encuentra en el montañoso y arbolado estado de Himachal Pradesh. "Solía visitarlo cuando salía a caminar con mis primos. Había muy poca presencia humana y podíamos jugar libremente. Se veían peces en el agua", recuerda con cariño.



Hoy, ese lugar tan amado de su infancia está pavimentado y, en lugar de una corriente en movimiento que alberga vida, "solo hay un montón de agua estancada a un lado de la carretera", dice Garima. "Tendría unos 11 años cuando se construyó la carretera. Pude disfrutar el arroyo solo un par de años, pero ver lo que le sucedió me afectó".