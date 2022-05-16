Tres estocadas para fortalecer las piernas

Tener piernas fuertes es el motor que te impulsa en todo tipo de movimientos y entrenamientos. Te llevaremos a través de una serie de tres desplantes de la Nike Master Trainer Kirsty Godso que te ayudarán a alcanzar nuevos objetivos de entrenamiento.



Si quieres tener piernas fuertes, capaces de impulsarte en carreras, levantamientos y deportes recreativos, tenemos tres palabras para ti: desplantes hacia adelante. Este ejercicio básico de peso corporal fortalece el torso, los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales, las pantorrillas y los pequeños músculos alrededor de las rodillas y los tobillos, todo mientras corriges los desequilibrios. Eso significa que, con el tiempo, no solo mejorarás tu capacidad para soportar cargas más pesadas, también aumentará tu equilibrio y estabilidad, lo que beneficia a todo tipo de movimiento.



Cambia la dirección, la velocidad o la fuerza del desplante hacia adelante, activa varios otros músculos, aprovecha los beneficios cardiovasculares y prepara tus piernas para adquirir una potencia de verdad que se verá reflejada en cualquier deporte.



¿No sabes cómo hacer desplantes de forma diferente? No te preocupes. La Nike Master Trainer Kirsty Godso te presenta otras variaciones del ejercicio básico para trabajar la parte inferior del cuerpo que te entrenarán de nuevas maneras.