Ten un registro diario en la mesita de noche

Me encanta hablar sobre el sueño porque es realmente muy importante y, sin embargo, a muchas personas les cuesta conciliarlo. Una de las razones principales por las que las personas no pueden dormir es porque su mente todavía corre cuando se van a dormir. Tal vez estés reviviendo tus sentimientos sobre una discusión que tuviste o estés repasando todo lo que tienes que hacer al día siguiente.



Mantén un bloc de notas en tu mesita de noche y, cuando estés en la cama, pasa algunos minutos escribiendo todas cosas que tengas en la mente, un registro de ellas. Anota si tienes que llamar al veterinario para tu perro o enviar un correo electrónico a alguien del trabajo. Escribe todo, para que puedas descansar cuando apoyes la cabeza y no tengas todos esos pensamientos ocupando la mente.



¿Por qué funciona? Ponerlo en papel y sacarlo de la cabeza te ayudará a ponerte en un estado de relajación. El objetivo real es salir del estado del sistema nervioso simpático y pasar al estado del sistema nervioso parasimpático, que es nuestro estado de relajación, y es muy difícil llegar a ese estado donde puedes dormir a menos que el cerebro deje de operar a ese nivel tan alto.



Entonces, esta noche, trata de dejar el teléfono a un lado, toma un bolígrafo y un bloc, y escribe todo lo que te esté pasando por la cabeza. Te dormirás más rápido y te levantarás sabiendo exactamente lo que tienes que hacer ese día.