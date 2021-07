Entre Seúl y Nueva York, Suea Cho crea moda y festines.

¿Puedes hablar un poco sobre tu paso de la industria de la moda a iniciar Suea's Dining Service?

Había querido hacer algo desde más chica, pero me sentía intimidada por el concepto [de abrir un restaurante]. Mi actividad social favorita es salir a cenar con mis amigos. Sin embargo, el año pasado, dejé de salir en la noche porque me cansó ese estilo de vida. Entonces decidí lanzar Suea's Dinner Service como una forma de pasar el rato. No es como ir a un club y menos aún como salir a un bar.



Quiero concentrarme en la experiencia en general, convirtiendo la cena en algo experimental e interactivo. La comida es solo una parte del todo, pero ansiamos la experiencia de conexión en su totalidad. Para mi primer cena, creé velas de mantequilla de ajo que podían usarse como dips a medida que se derretían y a mis amigos les fascinó. Ese entusiasmo me dejó pensando: "¿Qué puedo hacer la próxima vez?".



A mí me encanta el vínculo afectivo con mis amigos al cocinarles. Y amo cuando me dicen que les gusta lo que hago.