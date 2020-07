Toma una siesta para mejorar tu rendimiento

Descubre tu ventana

Si lo que buscas es desempeñarte mejor durante un entrenamiento por la tarde o por la noche, trata de tomar la siesta entra la 1 y las 4 p. m., comenta Bender. "Ese horario se alinea con el descenso circadiano de alerta que todos tenemos en la tarde y no se aproxima tanto a la hora de dormir como para afectar tu habilidad para quedarte dormido por la noche".



También importa qué tan pronto estás planeando entrenar más tarde. Especialmente después de siestas que duren 90 minutos o más, necesitas entre 95 y 155 minutos antes del entrenamiento para deshacerte de la somnolencia, ese sentimiento de lentitud y pesadez que se tiene justo después de levantarse, afirma Bender.



Si tomas una siesta más corta, puede que necesites menos tiempo para recuperarte entre la siesta y el ejercicio. Un estudio publicado en The Journal of Biological and Medical Rhythm sugiere que una siesta de 25 minutos que termina entre dos a tres horas antes de tu sesión puede ser más beneficiosa para tu rendimiento que una que termina cuatro horas antes. La razón exacta aún no se descubre, pero Bender piensa que una ventana de dos o tres horas puede ser el equilibrio perfecto para que el aletargamiento vaya desapareciendo y el estado de alerta emerja.