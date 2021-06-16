Una lesión que cambiaría la vida del profesional de golf Carlos Brown lo ayudó a descubrir su fuerza

Cualquiera que haya jugado al golf es testigo de cuán impredecible es ese deporte. Un cambio en la dirección de la brisa puede alterar la dirección de la bola en el último momento. Un mal rebote la puede lanzar al bosque. Una simple rama puede cambiar la trayectoria justo lo suficiente para que aterrice en el ante-green. Una maldición de los dioses, una maldición que salga de tu boca mientras la bola se desliza lentamente hacia el lago. El golf, de muchas maneras, representa la naturaleza voluble de la vida. Carlos Brown, un galardonado entrenador de golf de Dallas, Texas sabe todo lo que se debe saber sobre lo impredecible que es este deporte. Hoy se encuentra en el hoyo nueve, en el que alguna vez estuvo parado como profesional, y lee el green con toda su experiencia apreciando profundamente el hecho de simplemente estar de pie.



En 2016, durante una clase, Carlos se bajó de un carrito de golf, pisó el aspersor de un regador y se distendió el tobillo. No debería haber sido gran cosa, pero se le infectó y fue llevado a la emergencia. Cuando se despertó de la cirugía, le habían amputado la parte inferior de la pierna.