Una lesión que cambiaría la vida del profesional de golf Carlos Brown lo ayudó a descubrir su fuerza

Después de la amputación, todo se volvió exponencialmente más difícil. Vestirse. Caminar hasta el tee de salida. Agacharse para recoger la bola después de un putt. Pero Carlos nunca pensó que no volvería a enseñar golf. Por el contrario, el procedimiento fue una catarsis. "Sabía que iba a volver a jugar y que iba a enseñar", afirma. "Pero lo que no sabía era que ese proceso iba a ser una transformación". Mientras Carlos sanaba, tuvo que volver a aprender a hacer cosas que antes hacía con facilidad. Llegó a ver la lesión como una oportunidad para el optimismo y el agradecimiento, en lugar de la negatividad y el remordimiento. "Me hizo darme cuenta que me encanta estar aquí. Me encanta lo que hago. Me encanta ser un profesional del golf y me encanta jugar al golf".