Por qué y cómo hacer que tu hija practique deporte

Algunos estudios muestran que las mujeres tienen más probabilidades de ser perfeccionistas que los hombres, y esas tendencias suelen comenzar en la niñez, dice Fry. Es muy importante enseñarles a las niñas que cometer errores, ya sea que se trate de cometer una falta en un partido o dejar caer el balón, no solo es una parte normal de la vida, sino que también es una parte crucial para aprender y mejorar.



Ayúdala a confiar en que tiene las agallas para superar las metidas de pata. Utiliza la palabra "valiente" de manera habitual en tu vocabulario, y cada vez que la veas a ella o a su compañera de equipo probar algo nuevo y tomar riesgos (como tirar desde lejos), celébralo, dice Bartlett.



Cuando cometa errores, habla sobre ellos, pero también habla del panorama general, dice Holt. "Está en la naturaleza humana, incluso en la infancia, insistir en algo que hicieron mal, incluso cuando hicieron 20 cosas bien", afirma. "Anímala a que reflexione sobre el error y a que lo use como una oportunidad para crecer, y después cambia el foco a todas las cosas positivas que hizo". También ayuda hablar de manera compasiva sobre tus propios errores cuando los cometes para demostrar que no tienen tanta importancia, comenta Holt.



Por último, no dejes que tu niña se rinda a menos que sea porque no se haya conectado con la persona que la entrena a un nivel personal. Pasar demasiado tiempo en el banco, sentirse menos hábil que sus compañeras de equipo, no amar el deporte y casi cualquier otro problema se puede solucionar al redefinir qué significa ganar, dice Bartlett. "Enfatiza una habilidad que haya mejorado o los nuevos amigos que haya hecho, y ayúdala a fijar objetivos relacionados con ello durante las últimas semanas con el equipo", comenta.



Se gana mucha determinación y autoeficacia al participar en toda una temporada hasta el final, afirma Bartlett, incluso cuando la niña escoja actividades diferentes más adelante. Esa perseverancia podría ser la diferencia que cambie las estadísticas del juego, y el futuro del deporte, para siempre.