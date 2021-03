Mujeres surfistas haciendo olas en Hainan 

¿Qué te enseñaron las olas?

Darci: El surf simplificó mi vida de manera tal que aprendí a valorarme a mí misma y a los otros.



Xiaomi: Como la experiencia del surf es diferente cada vez, constantemente tienes que superar el miedo. Antes yo no sabía nadar y por eso temía al mar. No podía respirar. No podía abrir los ojos. Gracias al surf adquirí valentía para la vida.



Jingya: El surf me entusiasma y me da confianza. Cuando tomo una ola, siento que soy la reina. También me brindó la oportunidad de cambiar mi vida. Tengo 25 años y ya viví la experiencia del éxito empresarial, un auto y una casa. Pero cuando conocí a Darci, comencé a anhelar su vida: segura, de espíritu libre y llena de posibilidades.



Darci: Ay, qué linda. ¡Tú ya tienes esa vida!