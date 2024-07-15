Nike presenta el calzado de trail para carreras Ultrafly

Tras más de dos años de rigurosas pruebas y desarrollo con atletas de élite de Nike Trail, los diseñadores de Nike Running han creado el Nike Ultrafly, el primer calzado de trail running de la marca que incorpora una placa de carbono en la suela. El Ultrafly está diseñado específicamente para las necesidades de los runners de senderos que quieren explorar y recorrer los senderos a un ritmo rápido.

En 2021, los diseñadores de calzado de Nike Running se propusieron crear un calzado de trail para carreras aplicando los conocimientos adquiridos con las innovaciones de la empresa para running en carretera y adaptándolos a las necesidades únicas de los runners de senderos. El atleta de Nike Trail, Tyler Green, fue el encargado de realizar las pruebas originales del equipo. Llevó el calzado durante más de 1,600 kilómetros de entrenamiento y compitió en la Western States Endurance Run de 161 kilómetros, donde terminó entre los cinco primeros durante tres carreras consecutivas.