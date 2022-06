Más allá del estilo: Momo Hassan-Odukale redefine la moda nigeriana

No necesariamente. No siento que tenga que hacerlo, en especial porque no uso prendas tradicionales a diario. Pero sí me esfuerzo por trabajar con muchos diseñadores nigerianos que, en algunos años, podrían reimaginar el estilo nigeriano original, nuestra ropa tradicional que representa de qué parte del país somos. Ese es el estilo original para mí. No sería nada occidental, sino las prendas diarias de la época que ahora llamamos "tradicionales". Es lo que se usa en las bodas. Estoy feliz de trabajar con gente que hace y explora su oficio con nuevas técnicas y, a la vez, vuelve a la forma de hacer esas prendas tradicionales. Tal vez el enhebrado de la ropa o el tipo de material que usan.