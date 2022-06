Mano a mano: Fran Kirby y Jordan Henderson

Fran: No estoy muy segura. Creo que es más difícil volver tras una derrota que ganar algo. He ganado la liga varias veces con el Chelsea y lo he disfrutado cada vez. Pero en los últimos años, he intentado enseñarme a mí misma a no entusiasmarme demasiado cuando las cosas van bien y a no deprimirme demasiado cuando las cosas son difíciles. Porque entonces es como una montaña rusa emocional. Olas constantes de tristeza, felicidad, tristeza, felicidad... Y esas emociones afectan a todo lo que haces. Afectan a todo lo que te gusta hacer o que te gustaba hacer antes.



Jordan: Definitivamente. Creo que eso es muy importante como atleta. No estar demasiado arriba ni demasiado abajo. Si miro hacia atrás, diría que me resultó más fácil reaccionar ante una derrota: la final de la Liga de Campeones cuando perdimos contra el Real Madrid o cuando perdimos la liga. Me dolió tanto que enseguida me centré en decir: "tenemos que volver a hacerlo y tenemos que dar un paso más". Después de una derrota, sientes ese fuego en el vientre que te impulsa a poner las cosas en su sitio.



Fran: Estamos en una industria en la que tiene que haber un ganador y un perdedor, y no siempre se puede ganar. Evidentemente, me duele perder. No me gusta perder. Soy extremadamente competitiva, incluso en los entrenamientos. Quiero ser la ganadora. Pero tuve que intentar cambiar esos sentimientos para poder convertir las derrotas en aprendizajes.



Jordan: Sé lo que quieres decir. Siempre pienso que para tener éxito hay que perder. Eso viene de la experiencia: Tienes que sentir esa derrota. Necesitas pasar por el proceso de que las cosas vayan en tu contra. Cuando era juvenil en el Liverpool, la adversidad por la que pasé fue una parte importante de mi recorrido y mi desarrollo. Te hace más fuerte. Te prepara mejor para la próxima vez. Si miro hacia atrás, si el Liverpool no hubiera perdido la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, ¿la hubiéramos ganado al año siguiente? Si no hubiéramos perdido la Premier League de la forma en que lo hicimos, ¿la hubiéramos ganado al año siguiente?