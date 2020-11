Cómo afecta el azúcar tu cuerpo

Aquí te lo explicamos. Debido a la naturaleza de su composición química, todos los hidratos de carbono (sí, hasta las verduras lo son) contienen azúcar. Cuando comes o bebes hidratos, tu sistema digestivo descompone las moléculas de azúcar más grandes en otras más pequeñas. Así, el flujo sanguíneo puede absorberlas, tal y como explica Lauren Antonucci, dietista y nutricionista deportiva y propietaria de Nutrition Energy en Nueva York. El páncreas, a continuación, libera insulina. Esto permite que el azúcar se introduzca en las células, los músculos y el hígado, en los que se utiliza para generar energía o se almacena para su uso futuro.



Según Antonucci, cuando consumes demasiado dulce, y suele pasar, el azúcar en sangre aumenta muy rápido y esto provoca que el cuerpo produzca insulina muy deprisa para intentar igualar los niveles. Tus niveles de azúcar pueden disminuir rápidamente, haciendo que los de energía bajen de golpe. Y si intentas subir la energía con más azúcar, el ciclo empieza de nuevo.



Si consumes azúcar en exceso constantemente, el suministro para “uso futuro” podría almacenarse en células grasas, y, si comes más de lo que tu cuerpo necesita, puede hacer que aumentes de peso. Todo esto podría explicar por qué en algunos estudios se ha comprobado que reducir el consumo de azúcar agregado, de lo que hablaremos a continuación, puede mejorar la salud del corazón, reducir el riesgo de enfermedades asociadas y favorecer el control sobre el peso e incluso la piel y las horas de sueño.



Los alimentos sin procesar que contienen azúcar natural, como el mango, también tienen nutrientes como fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Esto los convierte en menos agresivos. “La fibra ralentiza el proceso digestivo y evita que haya un pico en los niveles de azúcar en sangre y luego una bajada”, comenta Jessica Cording, dietista y autora de “The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety”. Si combinas la comida con alimentos ricos en proteínas y grasas, como la mantequilla de cacahuete o el queso, reducirás este sube y baja y tendrás energía durante más tiempo.