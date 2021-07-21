Logra la forma perfecta de correr

Según Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross training y prevención de lesiones en la Universidad de Ohio, para mantener una postura adecuada de running, el entrenamiento de fuerza y el trabajo de movilidad son esenciales. Lo cual tiene sentido: cuando tu cuerpo es fuerte y está relajado, corres bien. Cuanto más débil y tenso estés y más fácilmente te fatigues, más probabilidades tendrás de perder esa buena postura y sufrir alguna lesión, ya que se pueden activar los músculos equivocados.



Eso es especialmente cierto de las rodillas, donde ocurren alrededor del 50 por ciento de las lesiones por correr, dice Klein. "Piensa en tu rodilla como el punto medio de un puente, con el pie de un lado y la cadera del otro. Es el área más débil y puede verse afectada por problemas en ambos lados", explica. Si tienes una mala postura, por ejemplo, giras los pies hacia adentro o das sobrezancadas, la rodilla es la más afectada.



Fortalece los músculos debajo y encima de la rodilla, desde los músculos de los pies hasta los glúteos, y podrás absorber mejor el impacto de la carrera y evitar la fatiga que provoca una postura descuidada, dice la entrenadora de fuerza y acondicionamiento Janet Hamilton, propietaria de la empresa de entrenamiento Running Strong con sede en Atlanta. Después de todo, afirma, si puedes levantar pesas una y otra vez, cargar tu peso durante varios kilómetros se sentirá mucho más fácil.



Además, la fuerza total del cuerpo te ayudará a prepararte para el acto de equilibrio que exige correr. "Cada vez que aterrices en un solo pie, todo el cuerpo tiene que estar equilibrado de tal manera que la postura se mantenga erguida y no te tuerzas ni te inclines hacia ningún lado", dice Hamilton.



Para entrenar la fuerza, "tienes que tensar el músculo en un patrón similar al que experimentas cuando corres", afirma Klein. Céntrate en ejercicios de una sola pierna, como las zancadas, bajar escalones y las sentadillas de peso muerto con una sola pierna.



Además, procura moverte al menos un par de veces por semana. Utiliza un rodillo de espuma, estírate o practica yoga antes o después de cualquier entrenamiento, o destina una sesión completa a la movilidad para mantener la soltura.