Logra la forma perfecta de correr

Por eso, si usas un calzado que te funciona, quédate con él. "Si no está mal, no lo cambies", dice Kate VanDamme, fisioterapeuta y especialista clínica ortopédica en el Centro de Rendimiento Deportivo de NYU Langone Health. Ella dice: "Si su calzado actual le funciona, no hay que presionar al corredor a usar cierto calzado solo porque ese es el 'tipo' de calzado que indica una evaluación. Hacer eso podría arruinar su eficiencia en el running". Además, VanDamme agrega que, si tu calzado se siente bien, eso indica que es compatible con tu anatomía y mecánica de running. Y más aún, la selección de calzado solo por recomendación de mecánica indicó poca diferencia en las tasas de lesiones en un análisis de estudios publicados en el Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.



07. No corras con calzado desgastado



Reemplaza tu calzado cuando comiences a notar signos de desgaste (los talones se ven desiguales, el patrón gráfico está gastado) o si sientes alguna molestia. "Un calzado es como un músculo", dice Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross training y prevención de lesiones en la Universidad de Ohio. Él menciona que cuando un músculo se fatiga, pierde su función. Cuando un calzado se fatiga o se desgasta, pierde su integridad estructural y ya no puede realizar su función, ya sea absorber el impacto de los 160 kilómetros que deseas correr este mes o simplemente mantenerte cómodo cuando trotas ocasionalmente en el vecindario.