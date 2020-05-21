Levántate más a menudo

Casi todas las personas con las que trabajo, desde atletas principiantes a profesionales, tienen problemas en glúteos y caderas derivados de pasar mucho tiempo sentados. Piensa en cómo se diseñó el cuerpo humano y en cómo lo hemos usado durante miles de años: para movernos constantemente en busca de alimentos. Ahora pasamos más tiempo de lo normal sentados. Y no hace falta decir que eso genera muchos problemas.



Lo mejor que puedes hacer para compensar tanto tiempo de inactividad es trabajar la movilidad en las zonas afectadas para mantener la flexibilidad. Dedica 20 minutos cada noche a realizar esta rutina de estiramientos.