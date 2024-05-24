La historia de los Nike Huarache

La historia de los Huarache
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Todos los detalles de los tenis de básquetbol más únicos.
En 1991, Nike presentó unos tenis que no se parecían a ninguna otra cosa de venta en el mercado.
"Era un diseño tan diferente que ni siquiera necesitaba un Swoosh", afirmó Tinker Hatfield, encargado del proyecto. Recordó que algunas personas decían: "No puedes diseñar unos tenis en Nike sin un gran Swoosh lateral".
"Mi opinión era que estos tenis eran tan únicos que solo Nike se habría atrevido a hacer algo así, y los tenis no necesitaban un Swoosh", comentó Tinker.
En 1990 y a principios de 1991, Tinker esbozó varios conceptos, incluido el de arriba, antes de decidir cómo sería el diseño final de los Huarache. Según él, la idea nació en un lago.
"Tuve una revelación cuando esperaba que me sacaran del agua detrás de una lancha de esquí acuático", afirmó. "Estaba sentado en el agua dentro de un cubrecalzado de neopreno, con los pies alineados uno delante del otro en el esquí. Justo antes de que la lancha me sacara, pensé: 'A ver, este material de neopreno brinda buen soporte, es cómodo y se adapta perfectamente al pie y el tobillo'". Finalmente, el diseño de los Huarache incluía neopreno con un exoesqueleto para ofrecer un mayor apoyo.
El salto al básquetbol un año más tarde se recibió inicialmente con escepticismo. Al modificar la correa posterior del tenis para adaptarla a los movimientos del básquetbol, reafirmar la suela y la parte lateral de los tenis, y al ampliar el diseño del exoesqueleto alrededor del tobillo, los Huarache adquirieron en un estilo más minimalista para los tenis de básquetbol.
El escepticismo inicial quedó en el olvido cuando la Universidad de Michigan, uno de los equipos de básquetbol universitario más interesantes del país en ese momento, usó los Air Flight Huarache durante el torneo de la NCAA de 1992.
Los Air Huarache se han convertido en un clásico y se han presentado en muchas otras categorías deportivas, como el entrenamiento, el tenis, los aeróbics, el lacrosse, el fútbol americano y el béisbol. El diseño minimalista también fue la inspiración para otros diseños de calzado ligero y flexible del futuro, como los conceptos de Kukini, Presto y Nike Free.