Instantáneas: Dominio del handball con las gemelas Garate

Tienen muchas similitudes como gemelas pero ¿cómo describirían sus estilos individuales de juego?

Jessenia: Yo juego bajo. Tengo tiempo jugando softball y me lastimó un poco el hombro, por lo que muchas veces me cuesta trabajo jugar alto al golpear la pelota. Mi juego bajo me compacta y me hace más pequeña en la cancha.



Melanie: Soy muy buena para los golpes laterales. Soy la jugadora que prepara los ataques, por lo que abarco mucho más cancha. Soy la que corre más. Y es perfecto porque Jessenia solo se para ahí como una estatua.