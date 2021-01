Instantáneas: Familia, críquet y comunidad con Derick Narine

¿Cómo es el ambiente aquí en Queens? ¿Se dicen insultos?

Todo depende de contra quién juegues. Cuando juegas contra los indios, no dicen mucho porque aunque te dijeran algo... Mis ancestros vinieron de India, pero no hablo su idioma, así que no entiendo nada. Cuando juegas contra los jamaiquinos, te maldicen. Te dicen cualquier cosa, pero deben hacerlo sin que el árbitro los oiga porque pueden penalizarlos. No lo tomamos a pecho porque les podemos decir lo mismo a ellos, pero [a veces] te llega porque si estás en una posición de defensa solo quieres bloquear la bola para que tu compañero le pegue.