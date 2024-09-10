Los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus ofrecen a los atletas una mayor concentración
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Los lentes futuristas se diseñaron para usarlos antes y después de la competencia.
¿Pueden los lentes de sol adecuados mejorar la capacidad para competir de los atletas? Si crees que la respuesta es no, permítenos presentarte los Nike Athena y los Nike Zeus.
Tanto los Nike Athena como los Nike Zeus pueden ayudar a mejorar la concentración de un atleta. Sus diseños no solo reducen las distracciones físicas para quien los usa, sino que también brindan una ventaja mental.
Antes de diseñar los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus, Nike encuestó a atletas para determinar qué esperan de los lentes de sol. Según el director general de innovación de Nike, John Hoke, la mayoría de los atletas que participaron en la encuesta expresaron que querían lentes de sol que les dieran una "ventaja mental" y les ayudaran a "dar el máximo".
Hoke añadió que "la capacidad de concentrarse completamente y no tener distracciones es fundamental para estos atletas".
Así nacieron los lentes de sol futuristas Nike Athena y Nike Zeus. Los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus, que están diseñados para todos los géneros, no pasarán desapercibidos. Los lentes de sol tienen una apariencia única y sus características los diferencian de todos los demás lentes.
Los lentes Nike Zeus fueron diseñados para parecerse a la representación física de la "velocidad". Estos lentes no solo tienen un look genial, sino que son tan ligeros que algunos atletas podrían incluso olvidar que los llevan puestos. Con un marco de titanio hecho a mano, los lentes de sol Nike Zeus son casi como una máscara y prácticamente envuelven la cara. Además, los lentes Nike Zeus cuentan con pequeñas perforaciones que aumentan el flujo de aire. Esto ayuda a evitar que se formen focos de calor en la cara del atleta.
Al igual que los Nike Zeus, los lentes de sol Nike Athena también son ligeros. ¿Conoces esa sensación de las pestañas rozando los cristales de tus lentes de sol? Los lentes de sol Nike Athena se crearon sin tornillos, lo que ayuda a alejar los cristales de los lentes de la cara del atleta para evitar esa sensación de "choque de pestañas".
Los lentes de sol Nike Zeus y Nike Athena están fabricados con la tecnología Nike Max Extreme Lens, que garantiza que los ojos no se cansen demasiado mientras estás en movimiento.
Además de ser innovadores, los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus también son sustentables. Los lentes de sol están fabricados con materiales reciclados, que representan al menos el 40% del peso total de los lentes de sol Nike Athena y al menos el 20% del peso de los lentes de sol Nike Zeus.
Los lentes Nike Athena y Nike Zeus estarán disponibles a nivel mundial en las plataformas digitales de Nike el 24 de julio de 2024.